96 % معدل التزام الشركات المحلية بالإفصاح في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2019، في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي 45 يوماً من انتهاء السنة.

وأفاد السوق، في بيان أمس، بأن عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية بلغ 47 شركة، فيما بلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 14 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.

وأشاد السوق بحرص الغالبية العظمى من الشركات المدرجة على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة من الهيئة، داعياً إياها للعمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية المحددة، بما يسهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق بصورة منتظمة.