«طيران الإمارات» تنقل 8 ملايين مسافر إلى الرياض خلال 30 عاماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

احتفلت شركة «طيران الإمارات» بمرور 30 عاماً على بدء خدمتها إلى الرياض، حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى العاصمة السعودية في فبراير 1990 أكثر من ثمانية ملايين مسافر، ما عكس الروابط القوية بين دولة الإمارات والمملكة.

وأوضحت الناقلة في بيان، أمس، أنها استهلّت خدمتها إلى الرياض برحلتين أسبوعياً بطائرات «بوينغ 727»، في حين بدأت خلال العام 1997 خدمة المدينة بطائرات «بوينغ 777».

وأضافت أنه في عام 2009 أصبحت هذه الخدمة يومية لتلبية الطلب المتزايد، ثم أصبحت الناقلة تخدم الرياض برحلتين يومياً في عام 2011 ليرتفع العدد إلى ثلاث رحلات يومياً في عام 2012.

وفي عام 2013 أطلقت «طيران الإمارات» رحلة يومية رابعة إلى الرياض، في حين تخدم الناقلة حالياً إحدى رحلاتها اليومية إلى الرياض بطائرات «بوينغ 777-300ER» المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة ورحلة يومية أخرى بطائرات «إيرباص A380».

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عادل الغيث، إن «الرياض تمثل محطة مهمة لنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويسرنا أن نحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى هذه المدينة، ونفخر بدورنا البارز في تسهيل سفر عملائنا من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف الدول عبر مقرنا الرئيس في دبي».

وأضاف الغيث: «عملنا خلال العقود الثلاثة الماضية على توفير خدمات جديدة إلى الرياض، وقدمنا منتجات حائزة جوائز عالمية لعملائنا على الأرض وفي الأجواء».

وبين أن «التزام الناقلة تجاه الرياض تجلى في عدد كبير من المناسبات، حيث تم على سبيل المثال تشغيل طائرة (A380) إلى الرياض مرتين لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني، كما تمت المشاركة في العام الماضي في أول معرض دولي للطيران في المملكة، وعرضنا إحدى طائراتنا الـ(A380)».

نقل 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض

تلعب شركة الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في ربط السعودية مع مختلف الدول، حيث إنه خلال السنوات الخمس الماضية، نقلت أكثر من 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض. وشملت أبرز الواردات الشحنات العامة واللحوم المبردة والأجهزة الإلكترونية، في حين تضمنت الصادرات الشحنات العامة والأغراض الشخصية.

وإضافة إلى الرياض، تشغل «الإمارات للشحن الجوي» رحلات إلى الدمام والمدينة المنورة وجدة، إذ نقلت أكثر من 365 ألف طن من البضائع من وإلى المملكة منذ يناير 2015.

وتلبية لطلب العملاء المتنامي ولتوفير قدرة شحن إضافية للشركات الخارجية الراغبة في إرسال شحنات إلى الرياض، أطلقت الشركة مساري شاحنات في السعودية يصلان الدمام والمدينة المنورة مع الرياض.

4 محطات

تخدم شركة طيران الإمارات السعودية حالياً من خلال أربع محطات هي: الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة، حيث تسير إلى هذه الوجهات 81 رحلة أسبوعياً، منها 28 رحلة أسبوعياً بين دبي والرياض.

- الناقلة استهلّت خدمتها إلى الرياض بطائرات «بوينغ 727».