«الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» تستحوذ على عقارات بمليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، أمس، عن استحواذها على عقارين مُدّرين للدخل ومتعددي الاستخدامات في دولة الإمارات.

وأفادت الشركة في بيان، أن عملية الاستحواذ تعدّ ّواحدة من سلسلة استثمارات سيتم تمويلها من خلال الإصدار الناجح للصكوك الإسلامية، البالغة قيمتها 600 مليون دولار التي أصدرتها الشركة العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن عملية شراء العقارات التي تبلغ قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) تتألف من 1352 وحدة سكنية وتجارية، بمساحة إجمالية مخصصة للبناء فيها تبلغ 238.8 ألف متر مربع. وتوقعت الشركة أن تستهدف الاستثمارات تحقيق صافي عائدات بما يجاوز 8%.

وكشف الشركة أنه تم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال الصكوك الإسلامية، التي أصدرتها بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في يوليو 2019، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين، لافتة إلى أن إصدار هذه الصكوك المطابقة للشريعة الاسلامية يأتي لمدة خمس سنوات، ضمن برنامج الشركة، الساعي إلى إصدار مليار دولار.

• تمويل صفقة الاستحواذ، من خلال صكوك إسلامية أصدرتها الشركة بـ2.2 مليار درهم.