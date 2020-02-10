154.57 ألفاً زيادة في اشتراكات «المحمول» و«الثابت» نهاية 2019

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن زيادة كبيرة في اشتراكات الهواتف المحمولة والثابتة في نهاية عام 2019، إذ بلغت 154 ألفاً و577 اشتراكاً، من بينها زيادة تبلغ 141 ألفاً و240 اشتراكاً في الهاتف المحمول، و13 ألفاً و337 اشتراكاً في الهاتف الثابت.

العدد الكلي

وأفادت «تنظيم الاتصالات» في إحصاءات حديثة أصدرتها أمس، أن إجمالي عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بلغ 18 مليوناً و278 ألفاً و817 اشتراكاً في نهاية الربع الرابع من عام 2019، مقابل 18 مليوناً و137 ألفاً و577 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، بزيادة بلغت 141 ألفاً و240 اشتراكاً.

وأضافت أن هذه الزيادة أدت الى زيادة عدد اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة من 203.2 اشتراكات في نهاية الربع الثالث 2019 إلى 204.3 اشتراكات في نهاية الربع الرابع من عام 2019.

دفع مقدم وفاتورة

ووفقاً للاحصاءات، فقد بلغ عدد اشتراكات نظام «الدفع المقدم» في نهاية ديسمبر الماضي 14 مليوناً و655 ألفاً و21 اشتراكاً، مقابل 14 مليوناً و589 ألفاً و822 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث (سبتمبر 2019)، بزيادة بلغت 65 ألفاً و199 اشتراكاً، في حين بلغ عدد اشتراكات نظام «الفاتورة» ثلاثة ملايين و623 ألفاً و796 اشتراكاً مقابل ثلاثة ملايين و547 ألفاً و755 اشتراكاً في نهاية سبتمبر 2019، بزيادة بلغت 76 ألفاً و41 اشتراكاً.

الهاتف الثابت

وبلغ إجمالي اشتراكات الهاتف الثابت في نهاية عام 2019 مليونين و345 ألفاً و578 اشتراكاً، مقابل مليونين و332 ألفاً و241 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من عام 2019، بزيادة بلغت 13 ألفاً و337 اشتراكاً.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن عدد اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 نسمة ارتفع من 26.1 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث إلى 26.2 اشتراكاً في نهاية الربع الرابع من عام 2019.

كما شهدت وتيرة الاشتراكات في «الثابت» صعوداً مستمراً خلال الربع الرابع، ليرتفع عدد الاشتراكات من مليونين و336 ألفاً و465 اشتراكاً في نهاية أكتوبر 2019، إلى مليونين و340 ألفاً و355 اشتراكاً في نهاية نوفمبر الذي يليه، ثم إلى مليونين و345 ألفاً و578 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2019.

وبذلك يصل عدد الاشتراكات الفعالة في «المتحرك» و«الثابت» بنهاية العام الماضي نحو 20 مليوناً و624 ألفاً و395 اشتراكاً.

صعود مستمر

شهد الربع الرابع من عام 2019 صعوداً مستمراً في وتيرة اشتراكات الهاتف المحمول، إذ ارتفعت من 18 مليوناً و166 ألفاً و931 اشتراكاً في أكتوبر 2019 إلى 18 مليوناً و178 ألفاً و323 اشتراكاً في نوفمبر، وصولاً إلى 18 مليوناً و278 ألفاً و817 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2019.

- عدد اشتراكات نظام «الدفع المقدم» في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 14 مليوناً و655 ألفاً و21 اشتراكاً.