"الموارد البشرية والتوطين" تحدد 5 علامات لعروض العمل الوهمية

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الباحثين عن عمل، من الوقوع في فخ عروض التوظيف الوهمية، محددة 5 علامات تستدعي التوقف والتحقق قبل استكمال أي إجراءات للتوظيف، هي: طلب فتح حساب مصرفي باسم الباحث عن العمل، وطلب مشاركة بيانات الحساب المصرفي، وطلب دفع رسوم مقابل التوظيف، واستخدام الحساب المصرفي للباحث عن العمل في استقبال أو تحويل أموال، والاكتفاء بالتواصل عبر تطبيقات المراسلة مع رفض استخدام القنوات الرسمية.

وأظهرت أحدث بيانات «مرصد سوق العمل» تسجيل أكثر من 2.6 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر عدة قنوات رسمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، في وقت أرسلت الوزارة 27.4 مليون رسالة نصية وإلكترونية ضمن حملات وبرامج التوعية خلال الفترة ذاتها، إلى جانب إصدارها نحو 7 ملايين كشف حساب للشركات.

وتفصيلاً، حددت الوزارة خمس علامات تستدعي من الباحث عن عمل التوقف والتحقق قبل استكمال إجراءات التوظيف، تتمثل الأولى في طلب فتح حساب مصرفي باسم الباحث عن العمل، إذ دعت الوزارة إلى التعامل بحذر مع أي جهة توظيف تطلب مثل هذا الإجراء في إطار عملية التوظيف.

وتشمل العلامة الثانية طلب مشاركة بيانات الحساب المصرفي، وهي من الممارسات التي تستدعي التحقق من الجهة التي تقدم عرض العمل، وعدم مشاركة البيانات المالية أو المصرفية مع جهات غير موثوقة أو عبر قنوات غير رسمية.

أما العلامة الثالثة فتتمثل في طلب دفع رسوم مقابل التوظيف، حيث دعت الوزارة الباحثين عن عمل إلى التوقف والتحقق عند مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، وعدم استكمال الإجراءات قبل التأكد من صحة العرض والجهة المقدمة له عبر القنوات الرسمية.

أما العلامة الرابعة تتمثل في استخدام الحساب المصرفي للباحث عن العمل في استقبال أو تحويل أموال، معتبرة ذلك علامة أخرى تستدعي التوقف والتحقق قبل تنفيذ أي طلب من هذا النوع، خصوصاً إذا صدر عن جهة أو شخص يتواصل مع الباحث عن العمل خارج القنوات الرسمية.

وتتمثل العلامة الخامسة في الاكتفاء بالتواصل عبر تطبيقات المراسلة، مع رفض الجهة تقديم أي وسيلة تواصل رسمية أو التحقق من عرض العمل من خلال القنوات المعتمدة، داعية الباحثين عن عمل في هذه الحالة إلى عدم استكمال إجراءات التوظيف قبل التأكد من صحة العرض والجهة المعلنة عنه.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الجهة وعرض العمل عبر قنواتها الرسمية قبل مشاركة أي بيانات أو استكمال إجراءات التوظيف، مشيرة إلى إمكانية التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق «MOHRE UAE»، أو عبر موقعها الإلكتروني.

وكشفت بيانات مرصد سوق العمل التابع للوزارة حجم الاعتماد على قنوات التواصل الرسمية للوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، إذ سجل مركز الاتصال 1907676 عملية تواصل هاتفي، فيما بلغت عمليات التواصل عبر منظومة «تواصل»، التي تشمل البريد الإلكتروني وقناة الدردشة وتطبيق «واتساب»، 351594 عملية.

كما سجلت قناة «صوت المتعامل» 350214 حالة تواصل خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي عمليات وحالات التواصل عبر القنوات الثلاث إلى نحو 2.61 مليون عملية وحالة خلال الربع الثالث من 2026، بما يؤكد تعدد القنوات الرسمية المتاحة أمام المتعاملين للتحقق والاستفسار وتقديم الملاحظات.

وأظهرت بيانات المرصد كذلك إرسال 27386573 رسالة نصية وإلكترونية ضمن حملات وبرامج التوعية خلال الربع الثالث، إلى جانب مشاركة 3,773 صاحب عمل في جلسات «ملتقى المتعامل أولاً»، فيما عقدت الوزارة 26 مجلساً للمتعاملين ضمن الملتقى خلال الفترة نفسها.

وسجلت الوزارة 51098 عملية تواصل ضمن باقة الخدمات التفضيلية للمتعاملين، فيما بلغ عدد كشوف الحساب التي صدرت للشركات 7013360 كشف حساب خلال الربع الثالث من العام الجاري.