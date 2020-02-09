«إكسبو 2020» يفتتح أول متجر تجزئة في «القرية العالمية»

دشّن معرض «إكسبو 2020 دبي»، أول متجر تجزئة لبيع المنتجات الرسمية المرخّصة، التي تحمل العلامة التجارية للحدث الدولي، والتي تشمل عدداً متنوعاً من الهدايا التذكارية، مثل سوار اليد وصابون حليب النوق، إضافة إلى الملابس المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره في دولة الإمارات.

وأفاد المعرض في بيان صادر اليوم، بأنه خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن زوار المتجر من الالتقاء بشخصيات «إكسبو 2020 دبي» في موقع المتجر بالقرية العالمية في دبي.

وأضاف أنه من المنتظر أيضاً إقامة عدد من الفعاليات، التي ستضيف المزيد من الإبهار للحدث الأروع في العالم، مع تبقي أقل من تسعة أشهر على انطلاقه في 20 أكتوبر المقبل.

وفي إطار برنامج «إكسبو 2020 دبي» للترخيص والتجزئة، سيعرض المتجر المنتجات الرسمية التي أنتجها عدد من الشركات المحلية والعالمية المبتكِرة بترخيص من «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا: «تفصلنا أشهر قليلة عن انطلاق (إكسبو 2020 دبي) وفتح أبوابه أمام الزوار»، مشيراً إلى أنه «من خلال عدد من السلع المرخّصة، التي تحمل العلامة التجارية لـ(إكسبو 2020 دبي)، والتي أنتجها فنّانون محليون وشركات صغيرة ومتوسطة، سيتعرّف زوار متجرنا الرسمي الأول الى لمحة عمّا يمكنهم أن يتوقعوه من الحدث الأروع في العالم».

وأوضح أن «قائمة السلع المعروضة تشمل ملابس مصنعة بأساليب مستدامة، ودُمى شخصيات (إكسبو) للأطفال، فضلاً عن منتجات العناية الشخصية المُصنّعة باستخدام حليب النوق، وأساور المعصم بألوانها المختلفة التي ترمز إلى موضوعات (إكسبو 2020 دبي) الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة».

وأضاف كوسلا أن «هناك أيضاً سلعاً لهواة جمع التذكارات، مثل المسكوكات الذهبية والفضية التذكارية من أكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي».

دبي - الإمارات اليوم