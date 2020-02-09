تعرّف إلى خطوات إدارة من تتابع عبر "إنستغرام"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن إطلاقه طريقة جديدة تمكن المستخدمين من رؤية وإدارة الأشخاص الذين يتابعونهم عبر "إنستغرام"، حيث ستتيح هذه الميزة الوصول السريع والمختصر والسهل لمشاهدة وتعديل الحسابات التي تتابعونها، وفقاً للفئة.



خطوات العمل:

انقروا على زر "متابعة" في صفحتكم الخاصة عبر "إنستغرام".

هناك، ستتمكّنون من الاطلاع على الفئات، بما في ذلك "الأكثر ظهوراً على صفحتكم الأولى عبر "إنستغرام"، و"الأقل تفاعلاً معكم".

في حال لم تعرفوا هذه المعلومة من قبل، بإمكانكم فرز قائمة متابعيكم بحسب الترتيب الزمني من الأحدث ---> الأقدم، أو العكس، ما يمكّنكم من الاطلاع على من تابعكم قبل غيره عبر "إنستغرام"

يمكنكم أن تديروا الحسابات التي تتابعونها بسهولة، عبر تغيير حالة المتابعة الخاصة بكم أو النقر على النقاط الثلاث لإدارة الإشعارات أو كتم الحساب.