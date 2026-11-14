مكتوم بن محمد يهنئ حمدان بن محمد في يوم ميلاده: دمت ذخراً للوطن وسنداً لقيادته

هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في يوم ميلاده.

ونشر سموه صورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وكتب عليها: "بهمتك تستمر دبي في ريادتها، دمت ذخراً للوطن، وسنداً لقيادته، وكل عام وأنت بخير".