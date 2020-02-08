موانئ أبوظبي تستثمر 100 مليون درهم في توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لمضاعفة طاقته الاستيعابية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت موانئ أبوظبي اليوم عن إطلاق مشروع توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لمضاعفة طاقته الاستيعابية من خلال بناء رصيف جديد للسفن السياحية باستثمار يصل إلى 100 مليون درهم.

وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح الرصيف الجديد في الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية 2021 في الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة صير بني ياس، الوجهة السياحية المميزة قبالة ساحل أبوظبي.



تتيح التوسعة الجديدة لشاطئ صير بني ياس السياحي استقبال سفينتين سياحيتين في آن واحد تقل ما يقارب 5,000 مسافر، كما تساهم في تسهيل وتسريع إجراءات استقبال ومغادرة المسافرين.



وبالمناسبة، أكدت مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي نورا راشد الظاهري، أن المشروع الجديد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز عوامل الجذب السياحي في الإمارة من خلال ترقية محطات الرحلات السياحية وتعزيز الخدمات التي توفر للسياح تجربة مميزة. وقالت:" نحرص في محطة أبوظبي للسفن السياحية على تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السياح واستقطابهم إلى أبوظبي التي تزخر بوجهات سياحية مميزة ومن ضمنها جزيرة صير يني ياس".



وتم اختيار شركة "بام إنترناشونال"، الذراع التشغيلية لمجموعة "رويال بام" الهولندية خارج أوروبا، لتصميم وتنفيذ الرصيف الجديد للسفن السياحية. وسوف تشمل الأعمال الإنشائية بناء منصة مفتوحة بمساحة يبلغ طولها 105 متر وعرضها 15 متر، مُزودة بدعامات على امتداد 350 متر ومساحة يبلغ عرضها 6 أمتار، بالإضافة إلى ثمانية أذرع لربط السفن عند الرسو ومعدات مكافحة الحرائق والإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توفير مساحة لبناء عشرة مصدّات للأمواج.



وأبدى إريك ڤان زوثم، رئيس مجلس إدارة شركة "بام إنترناشونال"، سعادته بفوز الشركة بمشروع توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية في أول تعاون لها مع موانئ أبوظبي ، مؤكداً أن هذه الخطوة تلقي الضوء على أداء الشركة المتميز، كما تؤكد على التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة في المشاريع البحرية، وقال: "تتميز شركة "بام إنترناشونال" بخبرة واسعة تفوق 40 عاماً في تصميم وبناء الأرصفة البحرية في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضورها البارز في مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي. إننا نتطلع لتلبية متطلبات موانئ أبوظبي ومواصلة التعاون مستقبلاً."



وتتميز جزيرة صير بني ياس، الواقعة قبالة ساحل منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بكونها الجزيرة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تضمّ شاطئًا مخصصًا للسفن السياحية، ما يجعلها وجهة بحرية فريدة، ومدخلًا إلى طبيعة خلابة تزخر بالحياة البرية والمواقع الأثرية والتاريخية العريقة.