دبي - الإمارات اليوم

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، معرض دبي العالمي للقوارب 2026 في نسخته الـ 32، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى 29 نوفمبر الجاري، في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية وما يزيد على 100 يخت ومركبة مائية، يمثلون ما يزيد على 25 دولة حول العالم.

وتفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته إلى المعرض، نخبة من أبرز الأجنحة والشركات العالمية المشاركة والمتخصصة في بناء اليخوت وصناعة المعدات البحرية، إلى جانب الجناح الإيطالي، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

واطّلع سموّه على أحدث المعروضات والتقنيات والتصاميم المبتكرة في قطاع اليخوت والقوارب، واستمع إلى شروح حول أبرز المنتجات والمشروعات والحلول المتقدمة التي تقدمها الشركات المشاركة، وما تشهده هذه الصناعة من تطورات متسارعة في مجالات الهندسة البحرية والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات المتخصصة.

والتقى سموه خلال الجولة ممثلي عدد من الشركات الإماراتية والعالمية العاملة في القطاع البحري.

وحضر إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، وعدد من المسؤولين.

مكانة عالمية

يؤكد معرض دبي العالمي للقوارب مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت، ومقصداً رئيسياً للسياحة البحرية، حيث تمتلك الإمارة بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة، جعلتها مركزا لليخوت الزائرة ومحطة رئيسية للسفن السياحة من مختلف أنحاء العالم.

ويُجسّد منصةً دولية رائدة تجمع كبار المصنعين والعلامات التجارية العالمية والخبراء والمستثمرين في القطاع البحري، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية لاستقطاب كبرى الفعاليات والمعارض المتخصصة، بما يدعم نمو الاقتصاد البحري ويعزز فرص التعاون والشراكات والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.ويسلط المعرض الضوء على القدرات المتنامية لدولة الإمارات في مجالات تصميم اليخوت وهندستها وتصنيعها، حيث تضم قائمة اليخوت التي يتم الكشف عنها لأول مرة على المستويين العالمي والإقليمي خلال دورة هذا العام عدداً من اليخوت المصنّعة محلياً.وتشهد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، على مدى خمسة أيام، مع عرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ومشاركة دولية جديدة من كوريا الجنوبية وسلوفينيا.

وتستقطب دورة هذا العام أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية جديدة، من بينها أكثر من 20 جهة عارضة جديدة.

كما تتضمن دورة هذا العام مجموعة من العروض الأولى العالمية والإقليمية لعدد من اليخوت والطرازات الجديدة، فضلاً عن مشاركة واسعة لشركات التصنيع والخدمات البحرية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بالفرص التي توفرها دبي والمنطقة في قطاع الصناعات البحرية.