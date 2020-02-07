«طيران الإمارات» ترحّب بالتقرير النهائي لحادثة «ئي كيه 521»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «نرحب بنشر التقرير النهائي حول حادثة رحلة (ئي كيه 521) خلال أغسطس 2016، ونود أن نشكر قطاع التحقيق في الحوادث الجوية، التابع للهيئة العامة للطيران المدني، وجميع الأطراف التي أسهمت في إجراء التحقيقات».

وأضاف الرضا، في بيان صدر أمس: «نتذكر في هذه المناسبة رجل الإطفاء الذي قضى وهو يؤدي واجبه، كما لا ننسى موظفينا على متن الطائرة وعلى الأرض، الذين تعاملوا مع الحادث في ذلك اليوم بحرفية عالية ضمنت الإخلاء الآمن لجميع ركاب الرحلة، التي كانت قادمة من الهند».

وأوضح أن «الهدف من تحقيقات سلامة الطيران، يتمثل في فهم جميع العوامل، وضمان اتخاذ التدابير المناسبة من قبل جميع الأطراف والوكالات ذات الصلة لمنع تكرارها»، مشيراً إلى أن «(طيران الإمارات) تقرّ بالاستنتاجات والتوصيات التي وردت بتقرير قطاع التحقيق في الحوادث الجوية».

وتابع الرضا: «تركزت أولوياتنا منذ وقوع الحادث على دعم ركاب وطاقم الرحلة (ئي كيه 521)، وإجراء مراجعة شاملة لمناهج عملياتنا ودعم عمل المحققين».

وأكد أنه «إضافة إلى الإجراءات المحددة التي أوردها التقرير النهائي، اتخذت (طيران الإمارات) مسبقاً الخطوات المناسبة لتعزيز إجراءات التشغيل، بناء على تحقيقاتنا الداخلية الخاصة، والمراجعة الشاملة للتقرير الأوّلي والتقرير المؤقت، حيث اتخذنا هذه الإجراءات بالتعاون والتنسيق التامّين مع الهيئة العامة للطيران المدني، كونها الجهة التنظيمية في دولة الإمارات».

وأشار إلى أن «احتواء التقرير النهائي على معظم التوصيات والنتائج التي استخلصناها، يعد شاهداً على سلامة وصحة أنظمتنا الداخلية»، مؤكدا أن «(طيران الإمارات) تولي جلّ اهتمامها وأولوياتها لضمان سلامة وأمن عملياتها، ونحن ملتزمون بمراجعة هذه العمليات وتطويرها بصورة مستمرة».