نصائح مالية في سن الـ 20

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

في مرحلة العشرينات من العمر هناك وقت كاف للتخلص من العادات المالية السيئة، التي يمكن أن ترافق الأفراد طوال حياتهم، فهذه المرحلة أفضل وقت لجعل توفير الأموال أولوية وتجنب مأزق الديون غير الضرورية. ولتحقيق ذلك، هناك طريقة واحدة للقيام بالأمرين، وهي بناء ميزانية تتوافق مع الأولويات، وتتضمن على الأقل بنداً للمدخرات حتى ولو بنسب قليلة، لبناء صندوق طوارئ والادخار للمتطلبات المستقبلية، وذلك وفقاً لمؤسسات متخصصة بالاستشارات المالية، منها «نيردوالت».

وأوضحت «نيردوالت» أن أحد أفضل الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها في مرحلة العشرينات هو دفع جميع الفواتير ومستحقات القروض في الوقت المحدد، كون الائتمان الجيد هو أفضل وسيلة للحصول على أسعار فائدة متدنية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يلجأون إلى الاعتماد على الائتمان بدرجة كبيرة، لتغطية تكاليف غير ضرورية في مراحل مبكرة من العمر، ما يؤثر في جدارتهم الائتمانية.

وأضافت أنه ليس هناك وقت أفضل مثل هذه المرحلة من العمر لبدء التعامل بطريقة مسؤولة مع الأموال، في إطار تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها، لافتة إلى أن تطوير عادات الإنفاق والادخار، وتعلم الموازنة والاستثمار، خلال العشرينات من العمر، يمكن أن يساعد على تجنب الديون، والاستفادة من الفائدة المركبة لزيادة الثروة مستقبلاً.

وبينت «نيردوالت» أن الخطوة الأولى في التخطيط المالي، هي تحديد الأهداف التي تتضمن الأهداف قصيرة الأجل لفترة تصل إلى خمس سنوات أو أقل، مثل حفل زفاف، شراء أثاث، سيارة جديدة، ومن ثم التفكير في الأهداف متوسطة الأجل، مثل امتلاك منزل وتمويل التعليم الجامعي للأبناء، وأخيراً التقاعد والسفر، لافتة إلى أنه قد يكون من الحكمة البدء بالاستثمار في هذه المرحلة، مع ضرورة الابتعاد عن القرارات غير المدروسة.

وشددت المؤسسة على وجود مصدر دخل آخر يمكن أن يعزّز من حجم المدخرات، ويقوي الموقف المالي للفرد، مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن الطريقة التي يعتمدها الأفراد، فإن نظام الميزانية ليس مخصصاً لمرة واحدة فقط، بل ينبغي مراجعتها بانتظام، والتأكد من أنها تتماشى من الخطط الموضوعة، مع إمكانية تعديلها حسب الظروف.