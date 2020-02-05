«موانئ دبي العالمية» تناول 71.2 مليون حاوية نمطية في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، قيامها بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، عبر محفظة أعمالها العالمية لمحطات الحاويات خلال العام الماضي، مع الحفاظ على إجمالي كميات الحاويات في المستوى نفسه، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 على النحو المسجل، فيما حققت زيادة نسبتها 1% على أساس المقارنة المثلية.

كميات الحاويات

وارتفع إجمالي كميات الحاويات خلال الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 2.1% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالأعمال في منطقة آسيا المحيط الهادئ وإفريقيا، فيما قام ميناء جبل بمناولة 14.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً العام الماضي، بانخفاض 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، نظراً للتراجع الذي شهدته أعمال الشحن ذات الهامش الربحي المنخفض.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات «موانئ دبي العالمية» بمناولة 39.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال عام 2019، بتحسن في الأداء بلغ 8.6% على النحو المسجّل، وبانخفاض بنسبة 0.5% على أساس المثل بالمثل، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

تحديات

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «عام 2019 شهد العديد من التحديات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، والأوضاع الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، التي أدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية».

وأضاف بن سليم أنه «على الرغم من ذلك، تمكّنت محفظتنا من تحقيق النمو الذي يُظهر مرونة أعمالنا، فقد حققنا نمواً قوياً في آسيا وإفريقيا، مدفوعاً بالعمليات في كل من بوسان (كوريا الجنوبية)، وتشينغداو (الصين)، ومانيلا (الفلبين)، وجدة (السعودية)، أما في أوروبا، فقد واصلت أعمالنا مسارها التصاعدي في كل من محطة لندن غيتواي (المملكة المتحدة) وياريمكا (تركيا)، في حين أن برنس روبرت (كندا) وكالاو (بيرو) حققا نمواً ملموساً».

وأوضح أن «الكميات في دولة الإمارات شهدت انخفاضاً بسبب غياب البضائع ذات هامش الربح المنخفض، في حين نواصل التركيز على البضائع ذات هامش الربح المرتفع مع حفاظنا على الربحية».

حلول متكاملة

وتابع بن سليم: «خلال عام 2019، ركزنا على تقديم منتج يوفر حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد، الذي يتيح لنا التعامل مباشرة مع العملاء النهائيين، ولمسنا بوادر إيجابية للتقدم في أعمالنا الجديدة، الأمر الذي يزيد من مستوى تفاؤلنا بالفرص المستقبلية المتاحة»، مضيفاً: «سينصب تركيزنا في المدى القريب على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قمنا بها، وإدارة التكاليف، والاستثمار الرشيد بهدف تعزيز مكانة (موانئ دبي العالمية) كشريك لوجستي مُفضّل، في الوقت الذي يمكننا موقعنا القوي في هذا المجال على الصعيد العالمي من تلبية توقعات السوق على مدار العام».

الأعمال في منطقة آسيا المحيط الهادئ وإفريقيا دعمت كميات الحاويات.

محطات «المجموعة» ناولت 39.9 مليون حاوية على المستوى الموحّد.

14.1

مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً ناولها ميناء جبل العام الماضي.