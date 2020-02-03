«الطيران المدني» تسجّل 10 مخالفات وملاحظات على طائرات أجنبية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها نفذت مجموعة عمليات تفتيش على الطائرات الأجنبية منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار عملية تفتيش روتيني وغير روتيني، لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية العاملة من دولة الإمارات وإليها.

وأضافت الهيئة أن تلك العمليات أسفرت عن حظر جميع طائرات الشحن التابعة لإحدى الدول، ومنع سبع طائرات، بسبب أجهزة الملاحة.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها سجلت 10 مخالفات وملاحظات، تشمل مختلف المستويات، منها أربع مخالفات جسيمة تصنف في المستوى الثالث، وتستدعي إجراء الصيانة قبل الإقلاع، وأوضحت أن الإجراءات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتبدأ من تكثيف التفتيش على المشغل الجوي، إلى عقوبات رادعة مثل حظر الطائرات أو شركة الطيران، وعدم السماح للطائرة بالإقلاع، أو تعليق عمل الطائرة مؤقتاً حتى تستوفي شروط السلامة.

وبينت «الطيران المدني» أن عدد الطائرات الأجنبية المسجلة في الدولة وصل إلى 421 طائرة، فيما وصل عدد شركات الطيران الخاص التي تتخذ من مطارات الدولة قاعدة رئيسة لها إلى 28 شركة.

وبحسب الهيئة، فقد تم إنشاء «إدارة شؤون الطائرات الأجنبية»، بهدف الإشراف والحفاظ على مستوى عالٍ من معايير السلامة الدولية والمحلية، من المشغلين الأجانب والطائرات الأجنبية العاملة من دولة الإمارات وإليها، كما تراقب هذه الإدارة مزودي خدمات الصيانة العاملين في الدولة وغير المعتمدين طبقاً للوائح الطيران المدني.

وتهدف الإدارة أيضاً إلى تطبيق ومتابعة البرنامج الأوروبي الخاص بالتفتيش الروتيني وغير الروتيني، لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية العاملة من دولة الإمارات وإليها، والتنسيق مع سلطات الطيران المحلية والدولية في ما يخص شؤون السلامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات التنفيذ مثل الحظر، المنع، أو السماح لمشغلي الطائرات الأجنبية بالإقلاع، أو مزاولة العمل في الدولة.