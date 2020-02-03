البنوك الوطنية تستحوذ على 82.3% من استثمارات الجهاز المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

استحوذت البنوك الوطنية على 82.3% من قيمة الاستثمارات التي ضخها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 54.5 مليار درهم فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية منها 11.7 مليار درهم.

وأسهم الارتفاع في وتيرة استثمارات الجهاز المصرفي الإماراتي خلال عام 2019 في زيادة الرصيد التراكمي للاستثمارات إلى مستوى 399 مليار درهم بنمو نسبته 19.9% تقريباً مقارنة مع عام 2018، كما وثقته الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس النمو الكبير في استثمارات البنوك الفرص الكبيرة المتوافرة للقطاع، والتي أسهمت حسب المؤشرات الأولية التي أظهرتها البيانات المالية السنوية التي أصدرتها بعض البنوك في زيادة ربحية الجهاز عن العام الماضي.

وشهدت استثمارات البنوك الوطنية نمواً جيداً في جميع الأدوات الاستثمارية، بعدما ارتفعت بقيمة 24.1 مليار درهم في بند الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، الأمر الذي قفز بإجمالي رصيدها إلى 210.4 مليارات درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 186.3 مليار درهم في عام 2018.

وعلى مستوى استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم، ارتفعت من 10.1 مليارات درهم في عام 2018 إلى 10.7 مليارات درهم خلال عام 2019، في حين ارتفع رصيد الاستثمار في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من 78.5 مليار درهم إلى 95.8 مليار درهم.

وفي ما يخص استثمارات البنوك الأجنبية في بند الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، فقد ارتفعت من 24.6 مليار درهم خلال عام 2018 الى 35.6 مليار درهم في العام الماضي.

وعلى صعيد استثماراتها في الأسهم، بلغت 100 مليون درهم فقط خلال عام 2019، بعدما سجلت عزوفاً عن هذا النوع من الاستثمار في عام 2018.

وارتفع رصيد استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من 2.7 مليار درهم إلى 3.3 مليارات درهم في فترة الرصد ذاتها، في حين لم تستثمر أي مبالغ في بند الاستثمارات الأخرى.

399

مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات العام الماضي.

-النمو الكبير في استثمارات البنوك يعكس الفرص الكبيرة المتوافرة للقطاع.