21.8% انخفاضاً في شكاوى متعاملي «اتصالات» و«دو» خلال يناير

المصدر: عبيرعبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنها تلقت 2279 شكوى بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال يناير 2020.

وتُشكل هذه الشكاوى انخفاضاً نسبته 21.8% عن الشكاوى التي تلقتها الهيئة في يناير 2019، وبلغت 2914 شكوى.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أمس، أن الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» استحوذت على 1007 شكاوى من الإجمالي، في ما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 1272 شكوى، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت.

ووفقاً لتقرير الهيئة، فقد تم إغلاق ما نسبته 88.9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» في يناير 2020، بعد التوصل إلى حلول لها، في ما تم إغلاق 89% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو».

وذكر التقرير أنه تم حل 0.9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، و1.1% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وكشف التقرير أن مستوى «رضا» المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» في يناير الماضي بلغ 71.2%، في ما بلغ معدل «عدم الرضا» 14.4%، ومعدل «الحياد» 14.4%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 72.1%، وبلغ معدل «عدم الرضا» 10.4%، في ما بلغ «الحياد» 17.5%.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي قطاع الاتصالات، ورفع مستوى سعادتهم.

«تنظيم الاتصالات» تلقت 2279 شكوى الشهر الماضي.