10 دول تستورد مشغولات الذهب من دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشف نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ورئيس شركة "مجوهرات سيرويا"، تشاندو سيرويا، عن أن هناك دول عدة تستورد شركاتها المشغولات الذهبية من دبي، لافتا إلى أن قائمة أبرز 10 دول ضمن مستوردي الذهب من دبي، تتضمن لبنان، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، الأردن، الصين، تركيا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن العديد من شركات تجارة المجوهرات والمشغولات في الأسواق العربية والخليجية تعتمد على استيراد منتجاتها من شركات تجارة الجملة في دبي وذلك مع امتياز أسواق الذهب في دبي بالثراء والتنوع في طرز المشغولات والتي تتناسب مع فئات مختلفة من المستهلكين، وخصوصا مع توافر العديد من المنتجات التي تصنع محليا.

وأشار إلى أن الشركات الدولية تهتم باستيراد المشغولات من دبي مع امتياز تجارة الذهب في الامارة بكونها توفر أسعارا أرخص من العديد من دول العالم، إضافة إلى توفيرها لمميزات الجودة المرتفعة والمضمونة.