تخفيضات تصل إلى 90% في آخر 3 أيام لـ «دبي للتسوّق»

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أفاد مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، بأن «عدداً من متاجر التجزئة في قطاعات مختلفة توسعت في عروض تخفيضاتها، أخيراً، لزيادة استقطاب المستهلكين قبيل نهاية فعاليات مهرجان دبي للتسوق».

وأشار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «الدائرة رصدت معدلات إقبال كبيرة ولافتة، أخيراً، على الأسواق والمراكز التجارية من المستهلكين، للاستفادة من عروض التخفيضات التي توسعت بها مئات من المتاجر المشاركة في عروض المهرجان، لاسيما في قطاعات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «المتاجر في إطار خططها لزيادة حصصها من المبيعات قبيل نهاية المهرجان في الأول من فبراير المقبل، عملت على توسيع نطاق السلع والموديلات المشمولة بعروض التخفيضات، والتي وصلت في بعضها إلى نسبة 90%، إضافة الى التوسع في تقديم عروض للقيمة المضافة بشكل موازٍ للتخفيضات».

وأوضح أن «الدورة الحالية الـ25 من المهرجان شهدت منذ بداية فعالياتها مشاركة عدد كبير من المراكز التجارية ومتاجر التجزئة، وذلك عبر عروض تخفيضات وصلت معدلاتها المتوسطة بين 25 و75%»، لافتاً إلى أن «المهرجان عبر عروضه أتاح للمستهلكين شراء مستلزماتهم بأسعار منخفضة مناسبة، وللمتاجر تنشيط وزيادة المبيعات، خصوصاً مع مواكبة المهرجان لرواج حركة الأفواج السياحية في دبي».

- العروض والتخفيضات وصلت معدلاتها المتوسطة بين 25 و75% خلال الدورة الحالية.