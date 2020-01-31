أحمد بن سعيد: مبادرات موظفي «طيران الإمارات» تعزّز مكانتنا

المصدر: دبي ■ وام

كرّمت مجموعة طيران الإمارات، أمس، 26 من موظفيها بـ«جائزة الرئيس»، ضمن برنامج «نجم»، وذلك تقديراً لإنجازاتهم المتميزة ومبادراتهم وأخلاقيات العمل التي يتحلون بها.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتقديم «جائزة الرئيس» إلى ستة من الأفراد والفرق خلال حفل أقيم في المقر الرئيس للمجموعة بدبي، وتم عرض جميع قصص أصحاب الإنجازات التي أهلتهم للفوز بجائزة الرئيس، على شاشات كبيرة، حيث شاهدها مئات الموظفين، فضلاً عن عائلات الفائزين وأصدقائهم، كما نقلت في بث حي إلى الآلاف من موظفي المجموعة في مختلف أنحاء العالم. وأشاد سموّه بإنجازات الموظفين المتميزين.

وقال: «إن موظفينا هم أعظم ما لدينا، والمكرّمون اليوم هم خير مثال على تجسيدهم قيم وروح مجموعة الإمارات، ذلك أن شغفهم ومبادراتهم الخلاقة تساعد في دفع أعمالنا وتعزيز مكانتنا، ونحن ممتنون لما يقوم به موظفونا في المساعدة على إحداث تغيير للعملاء ولزملائهم في جميع أنحاء العالم من خلال تفانيهم والتزامهم بالتميز». وشملت إنجازات الفائزين بجائزة الرئيس لعام 2019/‏‏‏ 2020، قصصاً جديدة متميزة، مثل اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ حياة أشخاص، وتكريس أوقاتهم لإيجاد حلول مبتكرة لإدارة الأعمال وتقديم خدمات متميزة، وصولاً إلى الأفكار المبتكرة لتحسين كفاءة العمل والحد من مخاطر وقوع حوادث بفضل التصرف السريع الواعي.