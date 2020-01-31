1.84 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي ■وام

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي إلى نحو 1.84 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2019 بنمو نسبته 3.5%، مقارنة مع 1.774 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2018.

وترافقت الزيادة المسجلة في إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي (فنادق وشقق فندقية)، وفقاً لما أعلنه مركز إحصاء أبوظبي أمس، مع بلوغ عدد النزلاء مستوى 1.338 مليون نزيل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما رفع من نسب الإشغال إلى 79.6%. وبلغ عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية للإمارة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي 3630 ليلة، بنمو نسبته 1.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وارتفع معدل إيرادات الغرف الفندقية من 427 درهماً إلى 433 درهماً في الليلة.