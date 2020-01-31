4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 705 مبايعات بقيمة 954 مليون درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بقيمة 260 مليون درهم، و641 مبايعة للشقق والفلل بـ695 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 3.249 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية، ثم مبايعة بـ17 مليون درهم في منطقة المنارة.

وتصدرت «الحبية السادسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 14.9 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعتان في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة تسعة ملايين درهم، والثانية بستة ملايين درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بـ72 مليون درهم.