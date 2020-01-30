«موديز» ترقي تصنيف «دبي لصناعات الطيران» إلى درجة استثمارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، بأن وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» قامت بترقية تصنيف «عائلة الشركات» لشركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» من (Ba1) إلى (Baa3)، فضلاً عن ترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة للشركة الفرعية «دبي لصناعات الطيران للتمويل المحدودة» من (Ba2) إلى (Baa3). وذكرت الشركة في بيان أن ذلك يأتي ختاماً لعملية المراجعة من أجل الترقية، والتي بدأت في الثامن من نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا أن تقوم وكالة (موديز) بترقية تصنيفنا، حيث بذلنا على مدار العامين الماضيين جهوداً كبيرة لتعزيز وضع شركتنا لتُصنف كشركة ذات درجة استثمارية».

وأضاف تارابور أن «الديون الممتازة غير المضمونة للشركة أصبحت الآن مصنفة بدرجة استثمارية من قبل ثلاث وكالات تصنيف أميركية»، مشيراً إلى أن ذلك سيمكن الشركة من تعزيز مكانتها ضمن أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات.