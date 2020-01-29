فبراير دبي.. مهرجانات وترفيه عائلي على وقع سباقات الخيل و«الجاز»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

في فبراير، كغيره من أشهر السنة، توفر مدينة دبي التي تعج بالأنشطة والفعاليات، العديد من الخيارات الترفيهية لسكانها وزوارها، لقضاء أجمل الأوقات الحماسية في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، في أجواء مليئة بالمرح. ويمكن لعشّاق سباقات الخيل الاستعداد للمنافسة الحماسية خلال موسم كرنفال كأس دبي العالمي في مضمار «ميدان»، لمشاهدة أبرز الفرسان والخيول من حول العالم في 27 فبراير، استعداداً لكأس دبي العالمي، الذي يُقام في 28 مارس، كما يمكن مشاهدة السباق مجاناً أو الحجز في أحد المطاعم المطلة على مضمار ميدان، ضمن أجواء عائلية.

موسيقى الجاز

وخلال فبراير، يعود «مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز» مرة جديدة هذا العام، حيث تُقام الأمسية الأولى منه بتاريخ 26 فبراير، ويُحييها اثنان من أبرز الفنانين العالميين، هما كاتبة الأغاني ومغنية الراب الأميركية، لورين هيل، والموسيقي البريطاني، برونو مايجور، فضلاً عن الأسطورة العالمي، ليونيل ريتشي، الذي بيعت أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية، من ضمنها جائزة «الأوسكار» و«الغولدن جلوب» وأربع جوائز «غرامي»، فيما تُحيي فرقة الروك الأميركية «وَن ريبابلك» الليلة الأخيرة من المهرجان.

«دبي للمأكولات»

أما أحدث نسخة من مهرجان دبي للمأكولات، فسيتيح التعرف بكل ما يتعلّق بفنون الطهي والطعام، ابتداء من 20 فبراير، بمواقع مميزة في دبي، حيث يعرفكم هذا المهرجان بفنون الطهي التي تغتني بها دبي، ويتيح لكم تجربة أطعمة شهية من مختلف الدول، وتذوّق أطباق بتوقيع طهاة من المشاهير، إضافة إلى جولات على مطابخ العالم والاطلاع على أسرار إعداد الولائم الخاصة بالأعياد والمناسبات.

وتعود بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مرة جديدة في 2020، بمشاركة لاعبين عالميين، وتُعد هذه الفعالية الرياضيّة إحدى أبرز بطولات الجولات العالمية لرابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات التنس، وشهدت فوز أبرز نجوم هذه الرياضة مثل «رافاييل نادال»، و«نوفاك دجوكوفيك»، و«فينوس وليامز»، وتشهد هذه البطولة، التي تمتدّ على مدى أسبوعين، منافسة حماسية وأجواء مليئة بالترفيه.

موسيقى كلاسيكية

وفي فبراير، يجتمع عازف الكلارينيت الفرنسي المعروف، بيير جينيسون، مع عازف البيانو، ماوريتزيو بالغيني، ليحييا حفلاً موسيقياً مميزاً، ضمن سلسلة الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وسيقدّمان برنامجاً رومانسياً غنياً بأعمال تعود إلى القرنين 19 والـ20، في فندق «وان أند أونلي رويال ميراج».

وفي دبي أوبرا، فإن عشّاق فرقة «أبا» على موعد مع أكبر عرض تكريمي لها في دبي أوبرا، خلال فبراير، بعنوان «بورن أغين» الذي قدّم أكثر من 5000 عرض حول العالم في 71 دولة، وتضمّن أجمل أغاني «أبا». أما عازف البيانو، لودوفيكو إينودي، من أبرز الموسيقيين في إيطاليا، فسيحيي حفلاً مميّزاً، وتستضيف دبي أوبرا أيضاً فرقة البوب النرويجية «آ-ها»، في إطار جولتها العالمية «هانتنغ هاي آند لو»، لعزف أروع أغنيات الفرقة من فترة الثمانينات، فيما ستحيي النجمة الفرنسية - البلجيكية، كميل توماس، حفلها الأول في دبي حيث ستقدّم معزوفات باخ.

«إكس يوغا»

ويعود مهرجان «إكس يوغا» ليقدّم العديد من حصص اليوغا والاسترخاء ليومين في دبي، عند شاطئ «كايت بيتش». ويُقام «إكس يوغا» للعام الثالث على التوالي، ويدعو جميع عشاق اليوغا من مختلف الأعمار والقدرات الجسدية للمشاركة في حصص التأمل، من شروق الشمس حتى غروبها، تحت إشراف اختصاصيين في هذا المجال. وتستضيف السفينة «كوين إليزابيث 2» عرضاً مسرحياً مؤثراً لجميع أفراد الأسرة تتناول رحلة صبيّ صغير في عالم خياليّ، يستدعي منه التصدّي لقوى شريرة تحيط به والتغلّب عليها، أما لعشاق الموسيقى اللاتينية فسيحيي النجم الكولومبي، مالوما، حفله المرتقب في دبي، ضمن جولته العالمية في «كوكا كولا أرينا».

تحدي المرموم

ويمكن للسيدات التسجيل في تحدي المرموم لركوب الدراجات الهوائية الخاص للسيدات، الذي يُقام في 28 فبراير. وسواء أكنتِ مبتدئة أو محترفة فيمكنك المشاركة في هذا السباق المفتوح أمام الجميع من كل المستويات، والتجول في الطبيعة الخلابة لمحمية المرموم الصحراوية، وتعود في فبراير بطولة كأس «ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو»، ذات الـ18 هدفاً، التي تُعدّ أبرز كأس ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو (دبي المفتوحة)، في نسخة جديدة.

«مهرجان الآداب»

ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، الاحتفال الأضخم في المنطقة للكلمة المكتوبة والمحكية، حيث يشارك في الفعالية العديد من المواهب المحلية، التي تُتاح أمامهم الفرصة للتواصل مع كُتّاب عالميين، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل ومسابقات، وتستضيف دبي فعالية الرجل الحديدي «أيرون مان» الرياضية السنوية، التي تتضمن أنشطةً متنوّعة ومليئة بالتشويق. بمشاركة عدّائين ورياضيين عالميين سيتنافسون في سباق للسباحة لمسافة 1.9 كلم، قرب برج العرب، يليها سباق الدرّاجات الهوائيّة لمسافة 90 كيلومتراً.

«رد فست دي إكس بي»

يعود مهرجان «رد فست دي إكس بي» ليقدّم عروضاً حية لأبرز الفنانين العالميين، في مسرح مدينة دبي للإعلام، فعشاق موسيقى البوب والراب والـ«آر آند بي» على موعد مع أجواء نابضة بالحياة خلال مهرجان «رد فست دي إكس بي»، بالإضافة إلى تذوّق أشهى المأكولات.

دبي توفر خيارات ترفيهية عدة لسكانها وزوارها.