مزايا رحلات الطيران الليلية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تُعرف رحلات الطيران الليلية بتلك التي تُقلع في ساعة متأخرة من الليل، وتصل وجهتها في الصباح الباكر، حيث يصل المسافرون إلى منطقة زمنية أخرى مع يوم كامل في وجهتهم الجديدة، بدلاً من الوصول في منتصف النهار أو في المساء وفقدان يوم كامل على الطائرة. وتمتاز هذه الرحلات بأنها أرخص مقارنة بتلك المجدولة في أوقات أخرى، وفقاً لشركة Cheapflights المتخصصة في حجوزات السفر، التي أشارت إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مشكلة في النوم أثناء الرحلة، يمكن أن يكون ذلك خياراً جيداً ورخيصاً، كما أنهم لن يدفعوا مقابل ليلة فندقية إضافية كاستراتيجية لتوفير المال.

وذكرت الشركة أن الرحلات الليلية تكون في العادة أقل ازدحاماً بشكل عام، لذلك قد يفاجأ المسافرون بمقعد فارغ بجوارهم، وتتاح لهم مساحة أكبر لمساعدتهم على النوم، ومن المرجح أن يحصلوا على مقعدهم المفضل، نظراً إلى أن عدداً أقل من الناس يحلّق في هذه الرحلات، لافتة إلى أن المطارات عادة ما تكون أكثر هدوءاً في الليل، لذلك تكون إجراءات الوصول والتفتيش أقصر وأكثر كفاءة، كما أن من المحتمل أن يحصلوا على أمتعتهم بشكل أسرع في وجهتهم الجديدة.

ونصحت الشركة المسافرين الذين يختارون الرحلات الليلية بحجز مقعد بجوار النافذة، إذ سيقلل ذلك من فرص إيقاظهم بشكل متكرر من قبل المسافرين الآخرين، وسيوفر لهم مكاناً لراحة الرأس، كما يفضل أيضاً اختيار الملابس المريحة والفضفاضة مع إحضار مستلزمات النوم، وينطبق الأمر نفسه على وسادة الرقبة وسدادات الأذن وقناع الأعين. وشددت Cheapflights على أهمية تجنب تناول الكافيين قبل الرحلة، والاكتفاء بوجبة صغيرة ومتوازنة قبل الصعود إلى الطائرة.