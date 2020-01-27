إنجاز 6196 مبنى جديداً في دبي خلال 11 شهراً

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في إمارة دبي 6196 مبنى جديداً، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 7.79%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبمعدل وصل إلى نحو 563 مبنى شهرياً.

وأظهرت بيانات إحصائية حديثة، أن مارس 2019 سجل أعلى معدل للمباني المنجزة، حيث وصل إلى 990 مبنى، تلاه يوليو بـ736 مبنى، موضحة أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على 85.7% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2019، بمعدل 5313 مبنى.

نمو

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة بلغ 6196 مبنى جديداً، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مقابل 5748 مبنى في الفترة نفسها من عام 2018 بنسبة نمو بلغت 7.79%، وبمعدل وصل إلى نحو 563 مبنى شهرياً.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال يناير الماضي، 389 مبنى، فيما بلغ خلال فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى.

وأوضحت البيانات أن إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو وصل إلى 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في يونيو، بينما سجل يوليو إنجاز 736 مبنى.

ووصل عدد المباني المنجزة خلال أغسطس 349 مبنى، مقابل 333 مبنى في سبتمبر، ليصل إجمالي عدد المباني المنجزة إلى 588 و683 مبنى في أكتوبر ونوفمبر لكل منها على التوالي.

توزيع المباني

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 3502 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و1811 مبنى لـ«فلل خاصة»، و298 «مبنى متعدد الطوابق»، و266 «مبنى نسب طابقية»، في حين بلغ عدد مباني المنشآت العامة 185 مبنى، والمباني الصناعية 134 مبنى.

وأشارت إلى أن الفلل الاستثمارية تصدّرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، مستحوذة على نسبة 56.5%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 29.2%، ثم «مباني متعددة الطوابق» بنسبة 4.8%، فيما بلغت حصة المباني نسب الطابقية 4.3%، ومباني المنشآت العامة 3%، والمباني الصناعية 2.2%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 85.7% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2019، بمعدل 5313 مبنى.

يشار إلى أنه خلال عام 2018 ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.

مارس 2019 سجل أعلى معدل للمباني المنجزة مع 990 مبنى.