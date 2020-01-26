«الجواهر».. توأمان على أكبر إطلالة مائية في العالم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يضم مشروع «الجواهر» برجين متماثلين وهما البرج A، والبرج B، ويشمل كل منهما 20 طابقاً، وتم تطوير البرجين من قبل شركة «كايان بروبيرتي ديفولوبيرز وبالما هولدينغ»، وبدأ المشروع في عام 2005 وتم الانتهاء منه بعد عامين في عام 2007.

ويقع المشروع في منطقة مرسى دبي، وهو من أكبر المشروعات السكنية المطلة على واجهة مائية في العالم، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة ما يقرب من 120 ألف نسمة بحسب تعدادات المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 50 مليون قدم مربعة من المناطق الطبيعية، ويمتد مشروع دبي مارينا على شواطئ مائية تبلغ ثلاثة كيلومترات على شواطئ رملية تعتبر من الأفضل في العالم.