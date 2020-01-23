«تنمية المشاريع» تؤهل 6862 رائد أعمال في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكنت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، من تأهيل وتدريب 6862 متدرباً خلال العام الماضي بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد المتدربين 5767 متدرباً.

وأوضح بيان صادر أمس، أن عدد البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها المؤسسة عام 2019 بلغ 124 دورة، مقابل 110 دورات عام 2018، بنمو نسبته 12%.

مختلف الفئات العمرية

وتوزعت حصيلة المتدريبن على مختلف الفئات العمرية من إمارات الدولة، لتشمل 3000 متدرب في الأكاديمية الصيفية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، و2300 متدرب في مختلف برامج الأكاديمية التي تم طرحها خلال العام الماضي.

كما نظمت الأكاديمية عدداً من البرامج التدريبية وورش العمل لنزلاء المؤسسات العقابية.

ودربت الأكاديمية أيضاً 1261 متدرباً بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع الصناديق الداعمة في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

طلبة المدارس

وعلى مستوى طلبة المدارس، أسهمت الأكاديمية بتدريب 300 طالب ضمن فعاليات «توطين 360» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، و10 طلاب ضمن فعالية المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، وأكثر من 100 متدرب من المقبلين على التقاعد من مختلف الدوائر الحكومية ضمن مبادرة التخطيط للمستقبل، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن 60 متدرباً من الباحثين عن عمل في الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة.

نخبة من رواد الأعمال

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «الأكاديمية اختتمت عام 2019 بنجاح، حيث استطاعت تخريج نخبة من رواد الأعمال الذين نؤمن بقدراتهم على النهوض بمشروعات قيمة وذات عائد اقتصادي مجزٍ في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد الجناحي حرص المؤسسة على تعزيز ثقافة التميز لرواد الأعمال في طرح المشروعات، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة منذ انشاء المؤسسة عام 2002، وعليه خصصت المؤسسة محتوى تدريبياً متكاملاً عام 2019، وقدمته لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

وأضاف أن «الأكاديمية مستمرة في البحث عن البرامج التي تكسب القيمة والمعرفة الحقيقية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تحول أفكارهم إلى خطة قابلة للعمل والتنفيذ».

إطلاق 380 مشروعاً في 5 سنوات

قالت مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ابتهال الناجي، إن «الأكاديمية حصدت خلال العام الماضي استحسان 93% من المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم، كما بدأ نحو 45% من الخريجين من البرامج التخصصية خلال السنوات الخمس الماضية مشروعاتهم، أي ما يعادل 380 مشروعاً»، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق سلسلة من المشروعات الريادية.

12 %

زيادة في عدد الدورات التدريبية خلال 2019.