«فلاي دبي» تدرس خيارات تأجير بعد «تأجيل» عودة «ماكس»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «فلاي دبي»، بأنها تدرس خيار تأجير طائرات إضافية بعد أن أعلنت شركة «بوينغ» الأميركية أنها لا تتوقع نيل الموافقة على عودة طائرة «737 ماكس» للتحليق حتى منتصف العام الجاري.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»، إن الناقلة «على علم بالتحديثات المتعلقة بطائرة (ماكس)»، مضيفاً: «سنستمر في استكشاف جميع الخيارات ومراجعة خططنا لتقليل تأثير ذلك على المسافرين».

وذكر المتحدث في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أن الشركة «تبحث في خيارات التأجير قصيرة إلى متوسطة الأجل لإضافة المزيد من السعة للأشهر القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «المناقشات مع (بوينغ) بشأن التعويضات جارية».

يشار إلى أن لدى «فلاي دبي» طلبية لـ250 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس».

وكانت «فلاي دبي» أعلنت في نوفمبر العام الماضي عن توقيعها اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 800-737» لتشكل إضافة للسعة المقعدية للناقلة التي تضم أسطولاً يتألف من 40 طائرة من هذا الطراز، خصوصاً خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.

وجاء استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية بالنظر الى استمرار تعليق العمل بـ14 طائرة للناقلة من طراز «737 ماكس» منذ مارس 2019.