3 خطوات سهلة و4 مستندات لاسترداد ضريبة بناء مسكنك

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية مبسطة لاسترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين تضمنت المنصة 3 خطوات لتقديم الطلب وهي:
أولا: إنشاء حسب عبر موقع الهيئة الالكتروني
www.tax..gov.ae
ثانيا: إنشاء حساب جديد للخاضع للضريبة /طلبات الاسترداد الخاص
ثالثا :تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد .
وبينت الهيئة أن هناك 4 مستندات مطلوبة لاستكمال نموذج الاسترداد وهي:
-نسخة من خلاصة القيد الخاصة بمقدم الطلب.
-نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بمقدم الطلب.
-مستند يوضح تاريخ شغل المبني على سبيل المثال فاتورة توصيل خدمات المياه والكهرباء
-رخصة البناء +شهادة انجاز صادرة من البلدية .
وأكدت الهيئة أنه يجب تقديم نموذج الاسترداد إلى الهيئة خلال 6 شهور من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثا.