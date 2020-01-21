    3 خطوات سهلة و4 مستندات لاسترداد ضريبة بناء مسكنك

    المصدر:
    • أمل المنشاوي-أبوظبي
    التاريخ:

    أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية مبسطة لاسترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين تضمنت المنصة 3 خطوات لتقديم الطلب وهي:

    أولا: إنشاء حسب عبر موقع الهيئة الالكتروني
    www.tax..gov.ae
    ثانيا: إنشاء حساب جديد للخاضع للضريبة /طلبات الاسترداد الخاص
    ثالثا :تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد .

    وبينت الهيئة أن هناك 4 مستندات مطلوبة لاستكمال نموذج الاسترداد وهي:

    -نسخة من خلاصة القيد الخاصة بمقدم الطلب.
    -نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بمقدم الطلب.
    -مستند يوضح تاريخ شغل المبني على سبيل المثال فاتورة توصيل خدمات المياه والكهرباء
    -رخصة البناء +شهادة انجاز صادرة من البلدية  .

    وأكدت الهيئة أنه يجب تقديم نموذج الاسترداد إلى الهيئة خلال 6 شهور من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثا.

     

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