3 خطوات سهلة و4 مستندات لاسترداد ضريبة بناء مسكنك

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية مبسطة لاسترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين تضمنت المنصة 3 خطوات لتقديم الطلب وهي:

أولا: إنشاء حسب عبر موقع الهيئة الالكتروني

www.tax..gov.ae

ثانيا: إنشاء حساب جديد للخاضع للضريبة /طلبات الاسترداد الخاص

ثالثا :تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد .

وبينت الهيئة أن هناك 4 مستندات مطلوبة لاستكمال نموذج الاسترداد وهي:

-نسخة من خلاصة القيد الخاصة بمقدم الطلب.

-نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بمقدم الطلب.

-مستند يوضح تاريخ شغل المبني على سبيل المثال فاتورة توصيل خدمات المياه والكهرباء

-رخصة البناء +شهادة انجاز صادرة من البلدية .

وأكدت الهيئة أنه يجب تقديم نموذج الاسترداد إلى الهيئة خلال 6 شهور من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثا.