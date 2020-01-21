200 رخصة جديدة للعمل في قطاع الذهب بدبي سنوياً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأن الرخص الجديدة العاملة في قطاع الذهب بدبي تصل إلى 200 رخصة سنوياً، ما يؤشر إلى مدى جاذبية تجارة الذهب للمستثمرين الجدد.

وكشفت في تصريحات صحافية، أمس، أن هناك 40 دولة تستورد الذهب من دولة الإمارات، مشيرة إلى أن المجموعة أنجزت تركيب 380 شاشة الكترونية لأسعار الذهب في منافذ البيع بدبي.

رخص وشركات

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن هناك بين 150 و200 رخصة جديدة سنوياً للعمل في قطاع الذهب بدبي، ما يؤشر إلى مدى جاذبية القطاع واستقطابه مستثمرين جدداً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع بدبي يصل إلى 4086 شركة حالياً.

وأضاف أن دولة الإمارات تستأثر بنسبة تصل إلى 14% من إجمالي استهلاك الذهب حول العالم (تصدير وإعادة تصدير وتداول في الأسواق)، لافتاً إلى وجود 40 دولة تستورد المشغولات الذهبية من دولة الإمارات، خصوصاً الدول العربية والآسيوية.

شاشات الأسعار

وكشف عبدالله أن إجمالي عدد الشاشات الإلكترونية التي ركبتها مجموعة الذهب والمجوهرات في منافذ البيع بلغ حتى الآن 380 شاشة، تستهدف الشفافية في عرض البيانات اللحظية لأسعار الذهب للمستهلكين، ودعم توحيد قوائم أسعار الذهب في أسواق الإمارة، وفق مبادرة تم الاتفاق عليها بالتعاون مع اقتصادية دبي.

وأكد أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنقل متغيرات السعر العالمي للذهب إلى المستهلكين عبر تلك الشاشات في اللحظة نفسها، ما يؤشر إلى مدى الدقة والشفافية المتبعة في تجارة الذهب بأسواق الدولة.

تجارة «إنستغرام»

وقال عبدالله إن التوسع التدريجي الذي شهدته الأسواق في تجارة المشغولات الذهبية عبر تطبيق «إنستغرام» من أكبر التحديات التي تواجه تجارة الذهب التقليدية، وذلك بعد أن اتجه البعض إلى ترويج الذهب بشكل مباشر من خلال تلك الوسيلة التي حققت إقبالاً، بعد أن أتاحت ميزة البيع.

وأكد أن التجارة عبر «إنستغرام» تعد تحدياً للمتاجر التقليدية، نظراً لغياب تكاليف التشغيل التي تتحملها التجارة التقليدية، داعياً المتاجر في السوق إلى تطوير أساليب تسويقها والنفاذ عبر تلك الوسائل. كما دعا التجار عبر «إنستغرام» إلى اتباع المعايير والتشريعات القانونية في الحصول على الرخص المؤهلة لتلك التجارة، وزيادة وعي المستهلكين بعدم شراء مشغولات ذهبية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على فواتير موثقة تضمن حقوقهم في حال نشوب أي نزاعات، وبما يضمن حقوق الدولة في سداد الضرائب على المبيعات من خلال الفواتير المعتمدة.

وأكد أن شكاوى المستهلكين من قطاع الذهب في دبي، كانت الأقل مقارنة بقطاعات أخرى، وذلك وفقاً لبيانات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي.

62 ألف عامل في تجارة الذهب

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، أن الجنسية الهندية تصدرت قائمة توزيع الرخص العاملة في تجارة الذهب وفق الجنسيات، تليها الجنسيات: الباكستانية، والبريطانية، والسعودية، والسويسرية، والعُمانية، والأردنية، والبلجيكية، واليمنية، والكندية.

وأضاف أن هناك نحو 62 ألف عامل يعملون في تجارة وتصنيع الذهب في دبي، بحسب البيانات الحديثة التي تم رصدها.

- عدد الشركات العاملة في القطاع بدبي يصل إلى 4086 شركة حالياً.

40

دولة تستورد الذهب من دولة الإمارات.