42 نشاطاً مرخصاً من المنزل في أبوظبي لجني الأموال

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تطمح كثير من الفتيات الخريجات والسيدات إلى بدء عمل خاص من المنزل لا يكلف رأس مال كبير مع توافر دعم فني وتسويقي للنشاط الذي يتم اختياره.

هذا ما توفره رخصة "مبدعة " تحت مظلة مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأربع فئات من النساء وهن الخريجات والأسر المنتجة وربات البيوت والأرامل والمطلقات.

وبحسب مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي هدف رخصة " مبدعة " دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتوفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح لدى المواطنات مثل التدريب والتسويق والمساندة الفنية بجانب نشر الوعي للكيفية الصحيحة التي من خلالها تستطيع عدد من الشرائح النسائية مزاولة العمل التجاري من خلال المنزل لتحسين أوضاعها المادية.

وتمنح رخصة مبدعة للسيدة التي ليس لديها ترخيص صادر من جهات الترخيص في إمارة أبوظبي سواء بنشاط تجاري , مهني , حرفي , صناعي.

اذ لا يسمح لأي مواطنة بممارسة أي نشاط ذو طبيعة ربحية من المنزل دون الحصول مسبقاً على ترخيص لممارسة العمل التجاري المنزلي من جهات الترخيص تحت طائلة المسائلة الإدارية والقانونية ويصل عدد الأنشطة التجارية المسموح بممارستها من المنزل إلى 42 نشاطا وهي :



محل خطاط ورسم

أعمال المشغولات اليدوية والبيئية

أعمال تنفيذ التصميم الداخلي) الديكور

تخوير وتطريز خدمات الطباعة وتصوير المستندات

بيع البن بالتجزئة

بيع التوابل والبهارات ومواد العطارة بالتجزئة

بيع التمور بالتجزئة

بيع العود والبخور والطيب بالتجزئة

بيع مستحضرات ومستلزمات التجميل بالتجزئة

مركز تجميل وعناية شخصية للنساء

تعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية

تفصيل وخياطة الملابس النسائية

تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية

نقش الحناء

لتدريب على اعمال صالونات التجميل النسائية

بيع الملابس العربية بالتجزئة

بيع العطور بالتجزئة

تحضير وبيع الحلويات

تحضير وبيع الأكلات الشعبية

تحضير وبيع الفطائر والمعجنات وتجهيزها

تحضير وبيع السمن الحيواني

تحضير وبيع الوجبات الخفيفة تحضير

بيع الآجار والمخللات

تحضير وبيع الخبز ومنتجات المخابز بالتجزئة

تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة-

استوديو تصوير نسائي

تصاميم جرافيك

تصميم وإنتاج الإعلانات

الطباعة على المنسوجات والأقمشة

بيع الأقمشة والمنسوجات

خدمات تعليم الطبخ خدمات تعليم الخياطة

خدمات التصميم بالحاسب الآلي

تصميم المجوهرات والحلي الثمينة

تنظيم عروض الأزياء

تأجير الملابس ولوازمها

بيع الأحذية، الحقائب والمنتجات الجلدية النسائية

تصميم وتفصيل وخياطة ملابس الأطفال

بيع الحلي والإكسسوارات غير الثمينة

بيع ملابس الأطفال الجاهزة

تغليف الهدايا

بيع البراويز والصور واللوحات الفنية

بيع الأدوات والأواني المنزلية