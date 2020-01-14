"دبي للمجوهرات" توزع طن من الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عن أنه من نهاية فعاليات الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق، يصل إجمالي الجوائز المقدمة خلال حملات المهرجان على مدار 25 عاما ما يتجاوز طن من الذهب.

وأشارت في تصريحات صحافية اليوم في دبي إلى أن قيمة جوائز الذهب التي وزعتها خلال حملات مهرجان دبي للتسوق على مدار 25 عاما بلغت 185 مليون درهم.

وذكرت أن المجموعة وزعت أخيرا 1395 عملة ذهبية كجوائز على 99 متسوقا بمهرجان دبي للتسوق خلال أول 18 يوما من المهرجان.

وأوضحت أن المجموعة رصدت ارتفاعا بنسب تصل 10% بأسواق دبي خلال أول أسبوعين من فعاليات "دبي للتسوق".