10 شركات في «دبي المالي» تستحوذ على 86.45% من وزن المؤشر العام

المصدر: دبي - وام

أعلن سوق دبي المالي عن القائمة المحدثة لأوزان الشركات التي يجري على أساسها احتساب المؤشر العام للسوق، والتي أظهرت استحواذ 10 شركات على 86.45% من إجمالي المؤشر.

وتشمل قائمة الشركات، التي يشملها المؤشر العام للسوق، 37 شركة يجري إعادة تقييم أوزانها كل ستة أشهر بناء على التطورات التي تشهدها.

وأظهرت القائمة المحدثة استمرار محافظة سهم بنك دبي الإسلامي على المركز الأول بالاشتراك مع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغ وزن كل منها 20% في المؤشر العام، في حين وصل وزن سهم «إعمار العقارية» إلى 18.17% و«إعمار مولز» إلى 5.06%، ثم سهم «دبي للاستثمار» الذي بلغت نسبة وزنه 4.65%، ومن ثم سهم «العربية للطيران» بوزن 4.62%، تلاه «أرامكس» بـ4.35%، و«الاتصالات المتكاملة» بوزن 4.23%، و«إعمار للتطوير» بـ3.28%، وبنك المشرق بـ2.09%، بينما توزعت بقية نسبة وزن المؤشر على 27 شركة آخرى.

ويتم قياس وزن الشركة في مؤشر السوق بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.

ويعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية كذلك على أساس آخر سعر تداول للورقة المالية، الأمر الذي يضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق.

«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» تصدّرا الشركات.