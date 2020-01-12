25 ألف وظيفة متوقعة بقطاع السياحة والسفر في الإمارات خلال 2020

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أفاد مجلس السياحة والسفر العالمي بأن قطاع السياحة والسفر في السوق الإماراتية سيوفر 25 ألف وظيفة، خلال العام الجاري، منها 18 ألف وظيفة مباشرة، ليصل الإجمالي إلى إلى أكثر من 653 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2020.

إلى ذلك، قال مديران إن السوق الفندقية في الإمارات تشهد سنوياً دخول الآلاف من الغرف الجديدة إلى الخدمة، ما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في القطاع السياحي، إلى جانب التوسعات المتواصلة للناقلات الوطنية.

وتفصيلاً، أفاد مجلس السياحة والسفر العالمي بأن قطاع السياحة والسفر في السوق الإماراتية سيوفر 25 ألف وظيفة، خلال العام الجاري، منها 18 ألف وظيفة مباشرة.

وأظهرت بيانات للمجلس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إسهام قطاع السياحة والسفر في سوق العمل الإماراتية سيصل إلى أكثر من 653 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2020، مقابل 628 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى نحو 4%.

وبينت أن إسهام قطاع السياحة والسفر في سوق العمل المحلية، ارتفع من 6.9% من إجمالي حجم الوظائف في عام 2009 ليصل إلى نحو 9.7% بنهاية العام الماضي.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «السوق الفندقية في الإمارات تشهد سنوياً دخول الآلاف من الغرف الجديدة إلى الخدمة، ما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في القطاع السياحي، في ظل النمو المتواصل للحركة السياحة وتدفق الزوار الدوليين»، لافتاً إلى الحجم الكبير للاستثمارات التي تستقطبها الإمارات سنوياً.

وبين العوا أن المنشآت الفندقية الجديدة تتطلب توظيف الكثير من الكوادر لتشغيلها، بما في ذلك المطاعم والمرافق الترفيهية الملحقة بها، موضحاً أن الإمارات تحتل مكانة بارزة على خارطة السياحة الدولية، وتضم العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة تستقطب الملايين من السياح سنوياً.

وقال إن تشغيل منشأة فندقية فاخرة من فئة خمس نجوم تضم نحو 250 غرفة، يتطلب توظيف من 250 إلى 300 شخص لعملية التشغيل بشكل مباشر.

وأوضح أن عدداً كبيراً من الفنادق الجديدة التي لاتزال في مرحلة الإنشاء، سيدخل السوق خلال الفترة المقبلة، ما يوفر مزيداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالخدمات المساندة لها.

في السياق نفسه، قال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «النمو المتواصل لقطاع النقل الجوي والضيافة، يسهم سنوياً في توفير الآلاف من الوظائف الجديدة في مجال السياحة والسفر»، لافتاً إلى أن القطاع يسهم أيضاً بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل النقل والمواصلات والترفيه وخدمات الطعام، فضلاً عن شركات تنظيم الجولات السياحية وغيرها.

وبيّن العابدي، أن الإمارات تضم أبرز وأكبر شركات الطيران على مستوى العالم، التي تنقل سنوياً الملايين من المسافرين، وتتخذ من مطارات الدولة مقار لعملياتها التشغيلية، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل بدورها الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة والسفر، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي تستقطبها من القطاع الخاص.

وقال إن «قطاع السياحة والسفر كان أحد أبرز القطاعات الداعمة لفرص العمل في السوق المحلية، خلال السنوات الماضية، مع تحول الإمارات إلى وجهة سياحية بارزة على الصعيد العالمي».