«إم بي إل ريزيدنس» برج ذو تصميم عصري

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «إم بي إل ريزيدنس»، في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، من تطوير شركة ماج للتطوير، من المشروعات التي اعتمدت تصميماً هندسياً عصرياً، يمزج بين العصرية والحفاظ على الخصوصية. ويسير المشروع وفق المخطط والجدول الزمني المحددين له، حيث من المتوقع إتمامه بالكامل مع بدء تسليم الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام 2020.

و«إم بي إل ريزيدنس» هو مشروع متعدد الاستخدامات، ومجهز بجميع أنواع وسائل الراحة والمرافق التجارية والترفيهية لتقديم أسلوب حياة مميز في برج سكني مؤلف من 40 طابقاً ويضم 472 شقة سكنية متكاملة الخدمات من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وردهة من فئة 5 نجوم، والنادي الصحي، إلى جانب عدد من المحال التجارية.

ويعتبر المشروع حالياً في المرحلة النهائية من إتمام الخرسانة للطابق الــ40، لتصل نسبة الإنجاز الكلية إلى 72% من المشروع.

ويتميز المشروع بتصاميمه المعمارية الكلاسيكية ومجهز بردهة عصرية من فئة الخمس نجوم ومساحات ومرافق ترفيهية ومحال البيع بالتجزئة، وموقف خاص للسيارات.