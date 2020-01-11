«إكسبو 2020» يوصي بشراء تذاكر متعددة الدخول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد «إكسبو 2020 دبي» أنه يمكن استخدام جميع تذاكر المعرض للدخول إلى الموقع من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

وأوضح أن تذكرة اليوم الواحد يمكن استخدامها لمرة واحدة فقط، فيما تكون تذكرة الأيام الثلاثة سارية لمدة 14 يوماً من تاريخ أول استخدام، أما التذاكر الشهرية فتكون سارية لمدة 30 يوماً من تاريخ أول استخدام، وتذاكر الموسم سارية طوال فترة إقامة «إكسبو 2020 دبي».

ورداً على سؤال حول إمكانية معاودة الزائر الدخول في اليوم نفسه، إذا غادر موقع «إكسبو 2020 دبي»، أكد أن معاودة الدخول في اليوم ذاته سارية على جميع التذاكر، باستثناء تذاكر اليوم الواحد، فهي سارية للدخول مرة واحدة فقط.

وأوصى «إكسبو 2020 دبي» بشراء تذاكر متعددة مرات الدخول، للاستمتاع بتجربة متواصلة.

وحول سياسة استرداد القيمة في «إكسبو 2020 دبي»، بيّن «إكسبو 2020 دبي» أنه ليس لديه سياسة لاسترداد القيمة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن جميع التذاكر لا يمكن لحاملها منحها لشخص آخر بعد الدخول بها، ومرورها عبر أجهزة المسح. ونبه كذلك إلى أن جميع تذاكر «إكسبو 2020 دبي» تباع فقط على موقع المعرض، أو عبر موزعي التذاكر المعتمدين، وغير مسموح نهائياً بإعادة بيعها، أو منحها لشخص آخر. ورداً على سؤال حول إمكانية تمييز موزعي التذاكر المعتمدين، قال إنه يمكن تمييز موزعي التذاكر المعتمَدين بالشعار الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، والختم الموجود على صفحات الحجز التابعة لهم، لافتاً إلى قائمة بجميع موزعي التذاكر المعتمَدين على موقع المعرض.

- تذكرة الأيام الثلاثة سارية لمدة 14 يوماً من تاريخ أول استخدام.