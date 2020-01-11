شركات تقنية تتوقع انتشار هواتف الجيل الخامس متوسطة الكلفة في 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

توقع مسؤولو شركات تقنية أن يشهد عام 2020 انتشاراً كبيراً للهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس الجديدة، خصوصاً من فئات الهواتف متوسطة الكلفة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن التوسع في طرح هواتف الجيل الخامس الجديدة سيقضي على مشكلتي ارتفاع الأسعار وندرة الأنواع المتوافرة منها، اللتين تواجهان المتعاملين حالياً، لافتين إلى أن الإعلان عن خطط شركات التقنية يشير إلى أن العام الجديد سيشهد زيادة في التنافسية على مواصفات الكاميرا والشاشة في الهواتف المستقبلية.

الجيل الخامس

وتفصيلاً، قال مدير الاستراتيجيات والتخطيط لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «أوبو» للتقنية وإنتاج الهواتف، فادي عوني أبوشامات، إنه يمكن وصف 2020 بأنه عام انتشار هواتف الجيل الخامس متوسطة الكلفة، وذلك وفقاً لمؤشرات أولية في الأسواق وخطط معلنة من بعض الشركات المنتجة.

وأكد أن انتشار تلك النوعية من الهواتف سيعمل على حل مشكلتي ارتفاع الأسعار وندرة الأنواع أو العلامات التجارية المتوافرة من الهواتف الداعمة للجيل الخامس في الأسواق، لافتاً إلى أنها مشكلة تواجه المتعاملين خلال الفترة الحالية.

وتوقع أن تتوافر خلال أشهر قليلة هواتف داعمة لتقنيات الجيل الخامس تراوح أسعارها بين 1200 و2000 درهم، وأن يشهد النصف الثاني من العام الجاري طرح هواتف منخفضة الكلفة بسعر يراوح بين 1000 و1500 درهم.

كما توقع أن يشهد عام 2020 تنافسية في تطوير كاميرات الهواتف الذكية، وارتفاع نسب المبيعات عموماً، نتيجة لتطور المواصفات.

تنافسية التصنيع

من جهته، اتفق خبير تقنية المعلومات أشرف فواخرجي، في أن عام 2020 سيشهد انتشاراً في طرح هواتف ذكية داعمة للجيل الخامس، لا سيما من فئات يمكن تصنيفها بأنها متوسطة الكلفة.

وقال إن عدداً من الشركات أعلن عن عزمه طرح هواتف جديدة خلال عام 2020، وبأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار المطروحة حالياً، ومن ضمنها العلامة التجارية الصينية «تشاومي».

ورأى أن 2020 سيشهد كذلك تنافسية كبيرة في تقديم تقنيات جديدة بكاميرات الهواتف الذكية. كما توقع أن تستمر حدة المنافسة بين الشركات في تقنيات الشاشات، والتحول نحو الشاشات الكاملة، مع توجه شركات التقنية لكاميرا أمامية تعمل بنظام الفتح والإغلاق عند الحاجة، ما يتيح مساحة كاملة في شاشة الأجهزة وبما يعطي مزايا أفضلية في عرض مقاطع الفيديو.

وتوقع كذلك أن تشهد الأسواق مظاهر تنافسية في تصاميم الهواتف، والتوجه نحو أشكال أكثر ابتكاراً.

الذكاء الاصطناعي

في السياق نفسه، اعتبر رئيس علامة «هونر» التجارية للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كريس سان ياسغونغ، أن أبرز التوجهات في أسواق الهواتف الذكية خلال عام 2020 سيتضمن التوسع في طرح هواتف داعمة لتقنيات الجيل الخامس، تشمل بعضها هواتف من فئات متوسطة الكلفة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم طرح هاتف جديد لها خلال عام 2020 داعم للجيل الخامس.

وأفاد بأن الأسواق ستشهد طرح تطبيقات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ارتفاع حدة التنافسية في تطوير جودة الكاميرات الملحقة بالهواتف وتطوير أشكال وتقنيات الشاشات.

- الهواتف الداعمة لتقنية الجيل الخامس مشكلة تواجه المتعاملين حالياً.

- التوسع في هواتف الجيل الخامس سيقضي على ارتفاع الأسعار وندرة الأنواع.