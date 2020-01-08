أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بتسجيل عدد من الصفقات العقارية المميزة في عام 2019، من أبرزها بيع أغلى فيلا بمدينة محمد بن راشد بقيمة 90 مليون درهم خلال العام الماضي.
وتعدّ أغلى فيلا يتم بيعها خلال عام 2019. وجاءت هذه الصفقة في المركز الثالث من حيث عدد الصفقات العقارية المميزة خلال العام الماضي بينما جاءت بالمركز الأول صفقة لشركة «إعمار العقارية» تضمنت بيع أحد أبراجها في خور دبي في صفقة واحدة لأحد المستثمرين، ووفي المركز الثاني جاءت صفقة بيع جزيرة بورما في مشروع جزر العالم.
تعرف على سعر أغلى فيلا تم بيعها بدبي في 2019
أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بتسجيل عدد من الصفقات العقارية المميزة في عام 2019، من أبرزها بيع أغلى فيلا بمدينة محمد بن راشد بقيمة 90 مليون درهم خلال العام الماضي.