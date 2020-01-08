بيع برج وجزيرة بورما وأغلى فيلا.. أبرز الصفقات العقارية لدبي في 2019

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بتسجيل عدد من الصفقات العقارية المميزة في عام 2019، من أبرزها بيع شركة «إعمار العقارية» لأحد أبراجها في خور دبي في صفقة واحدة لأحد المستثمرين، وبيع جزيرة بورما في مشروع جزر العالم، فضلاً عن بيع أغلى فيلا بمدينة محمد بن راشد بقيمة 90 مليون درهم خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن تسجيل عدد من الصفقات العقارية المهمة خلال العام الماضي، من أبرزها صفقة عقارية لشركة «إعمار العقارية»، التي باعت برجاً في مشروع «كريك إيدج» في خور دبي بقيمة 635 مليون درهم، والبرج مكون من 40 طابقاً و388 شقة سكنية، وتم بيعه في صفقة واحدة لمستثمر أجنبي.

وجاء في المركز الثاني بيع جزيرة بورما في مشروع «جزر العالم» بقيمة 112.7 مليون درهم.

وجاءت في المركز الثالث صفقة عقارية تم تنفيذها في مدينة محمد بن راشد، حيث تم بيع فيلا بقيمة 90 مليون درهم، وتعدّ أغلى فيلا يتم بيعها خلال عام 2019. وفي المركز الرابع جاءت صفقة بيع وحدة سكنية على المخطط مكونة من خمس غرف نوم بمساحة 24 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع «ون بالم»، التابع لشركة «أمنيات العقارية»، التي تم بيعها بمبلغ 74 مليون درهم.

وفي المركز الخامس جاءت صفقة بيع فيلا مكونة من ست غرف نوم بمساحة 17.8 ألف قدم مربعة في «مجمع تلال الإمارات السكني»، التي تم بيعها بمبلغ 64 مليون درهم. وفي المركز السادس جاءت صفقة بيع فيلا مكونة من خمس غرف نوم، تقع ضمن مشروع «غاردن هومز» في «سعفة نخلة جميرا»، وتم بيعها بمبلغ 51 مليون درهم. وتشمل أيضاً قائمة الصفقات العقارية الأعلى قيمة لعام 2019، شقة مؤلفة من خمس غرف نوم، تقع في برج «إل بريمو» في منطقة «داون تاون دبي»، التي بيعت على المخطط بسعر 43.5 مليون درهم، وجاءت في المركز السابع في الترتيب.