النساء يمتلكن أسهماً بـ 8.6 مليارات درهم في «دبي المالي»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

بلغ عدد المستثمرات المسجلات في سوق دبي المالي، بنهاية العام الماضي، 247.2 ألف مستثمرة يمتلكن 3.52 مليارات سهم بقيمة 8.6 مليارات درهم.

وأوضح السوق لـ«الإمارات اليوم»، أن المواطنات شكلن نحو 77% من إجمالي المستثمرات بعدد 190 ألف مستثمرة مواطنة، مشيراً الى أن حجم التداولات الخاصة بالمستثمرات وصل إلى 6.375 مليارات سهم بقيمة بلغت 6.215 مليارات درهم خلال عام 2019.

وتفصيلاً، أفاد سوق دبي المالي، بأن عدد المستثمرات في السوق، بلغ 247.2 ألف مستثمرة بنهاية عام 2019، بزيادة تبلغ 733 مستثمرة على عام 2018، وبارتفاع سنوي نسبته نحو 3%، موضحاً أن عدد المواطنات منهن بلغ 190 ألف مستثمرة، شكلن نحو 77% من إجمالي عدد المستثمرات.

وأضاف السوق لـ«الإمارات اليوم» أن المستثمرات شكلن ما نسبته 29.3% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق، والذي وصل إلى 844.1 ألف مستثمر ومستثمرة خلال عام 2019.

وأشار إلى أن عدد الأسهم التي تمتلكها المستثمرات ككل وصل إلى 3.526 مليارات سهم بقيمة تبلغ 8.685 مليارات درهم، تشكل ما نسبته 2.3% من القيمة السوقية للسوق التي وصلت إلى 374.171 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبين «دبي المالي» أن حجم تداولات المستثمرين من السيدات في السوق وصل إلى 6.375 مليارات سهم بقيمة تداول بلغت 6.215 مليارات درهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع بنسبة 9.29% في نهاية عام 2019، أو ما يعادل 235 نقطة، محققاً أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2016، ليغلق عند 2764.86 نقطة بدعم رئيس من صعود أسهم البنوك بنحو 26.68%، والاستثمار بـ7%، والنقل بنحو 8.4%.

وكان السوق سجل 8645 حساباً جديداً خلال 2019، فيما بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال ديسمبر الماضي وحده 636 حساباً، وعدد الشركات المدرجة 66 شركة.

صفقات

نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 35 شركة حالياً، أكثر من 1.31 مليون صفقة خلال العام الماضي، بعد التداول على 80.08 مليار سهم بقيمة بلغت 106 مليارات درهم، مقابل 1.32 مليون صفقة في عام 2018، وذلك من خلال تداول 90.7 مليار سهم بقيمة 119.39 مليار درهم.

190

ألف مستثمرة مواطنة في سوق دبي المالي.

المستثمرات شكّلن ما نسبته 29.3% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق.

مؤشر سوق دبي المالي ارتفع 9.29% في نهاية 2019 محققاً أكبر مكاسب سنوية منذ 2016.