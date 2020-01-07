1.75 مليار درهم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الماء والغاز والكهرباء في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

ارتفعت وتيرة تنفيذ مشروعات الماء والكهرباء والغاز في الدولة خلال عام 2019، الأمر الذي دفع الجهاز المصرفي إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للقطاع بقيمة 1.75 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين.

وفي ظل زيادة حجم التمويلات المقدمة للقطاع، ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشروعات الماء والغاز في الدولة إلى 18.75 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 10.3%، مقارنة مع نهاية عام 2018، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي. ويأتي تواصل البنوك في تمويل القطاع مواكباً لاهتمام الحكومة الاتحادية بتعزيز مرافق البنية التحتية في الدولة حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول تقدماً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم. وكان الربع الأول من عام 2019 شهد تقديم البنوك 1.4 مليار درهم لمشروعات الماء والكهرباء والغاز، وهو ما رفع إجمالي الرصيد لتلك المشروعات إلى 18.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

يُشار إلى أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشروعات الماء والكهرباء والغاز شكلت نحو 1.2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة في دولة الإمارات مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، والتي بلغت قيمتها 1.565 تريليون درهم بحسب إحصاءات «المركزي».