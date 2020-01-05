28.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال ديسمبر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن التصرفات العقارية (بيع ورهن فقط) في الإمارة، بلغت 28.3 مليار درهم خلال ديسمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الرهونات العقارية استحوذت على معظم تلك التصرفات بقيمة 21.8 مليار درهم، بعدد صفقات بلغ 2956 صفقة، بينما سجلت تصرفات البيع 6.5 مليارات درهم بإجمالي عدد صفقات بلغ 2909 صفقة.

ووفقاً للإحصاءات، فإن من أبرز المناطق التي شهدت تسجيل مبيعات عقارية، كانت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 681 مليون درهم، تلتها جميرا الأولى بقيمة 630 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة بقيمة 480.7 مليون درهم، ثم مرسى دبي بقيمة 479.9 مليون درهم، ثم الخيران الأولى بقيمة 330.9 مليون درهم.

أما أبرز خمس معاملات للرهن في ديسمبر 2019، فكانت معاملة رهن عقاري بقيمة 10 مليارات درهم، في منطقة مرسى دبي، تلتها معاملة أخرى في المنطقة نفسها بقيمة 1.1 مليار درهم، بينما جاءت في المرتبة الثالثة معاملة بقيمة 800 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تلتها معاملة في منطقة أم هرير الثانية بقيمة 736 مليون درهم، في حين جاءت في المركز الخامس معاملة في منطقة الرفاعة بقيمة 269 مليون درهم.

وبالنسبة لأهم معاملات المبيعات، سجلت منطقة برج خليفة معاملة بقيمة 20 مليون درهم، تلتها معاملة بيع في منطقة جميرا الأولى بـ15.7 مليون درهم، فيما حلت في المركز الثالث معاملة بقيمة 13.9 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ثم معاملة بـ13 مليوناً في منطقة برج خليفة، وأخرى بالقيمة نفسها في منطقة مرسى دبي.

إلى ذلك، عزا خبيران عقاريان هذا الأداء الجيد للقطاع العقاري في دبي، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، إلى أسباب عدة، منها التفاؤل بالعام الجديد تزامناً مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى التسهيلات المقدمة من قبل المطورين العقاريين.

وقال الخبير العقاري، عبدالكريم الملا، إن هناك تفاؤلاً كبيراً من جانب المستثمرين العقاريين بعام 2020، وإمكانية تحرك أسعار العقارات إلى أعلى، وهو ما أسهم في اتخاذ قرارات استثمارية ظهرت في الأشهر الأخيرة من عام 2019 مدعومة بقرب «إكسبو»، وبالتسهيلات. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن القطاع العقاري ينتظر أداء جيداً خلال العام الجاري، ظهرت بوادره خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، متوقعاً حركة جيدة للقطاع مدعوماً بقرب «إكسبو 2020».