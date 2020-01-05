968 ألف مستثمر في «أبوظبي للأوراق المالية» نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية العام الماضي، 968 ألف مستثمر، كما شهد السوق إصدار 4993 رقم مستثمر، مقارنة مع 4644 رقماً في عام 2018، بزيادة نسبتها 7.5%.

وأوضح السوق في بيان له، أمس أن أرقام المستثمرين الصادرة خلال عام 2019 توزعت بين 4498 رقماً للأفراد، و495 رقماً للمؤسسات.

ووفقاً لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، بيّن السوق أن عدد المستثمرين الإماراتيين بلغ 3370 مستثمراً، فيما بلغ عدد أرقام المستثمرين الخليجيين 237 رقماً، لتسجل أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 561، بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى بعدد 825 رقم مستثمر.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2019 على ارتفاع بنسبة بلغت نحو 3.3%، مغلقاً عند 5075 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 5404 نقاط في الربع الثاني من العام ذاته.

وسجلت قيم التداولات في السوق ارتفاعاً خلال العام الماضي لتبلغ نحو 57 مليار درهم، مقارنة بنحو 40 مليار درهم في عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها نحو 43.3%. وكان ديسمبر 2019 الأعلى من حيث قيمة التداول، التي بلغت 11.1 مليار درهم.

وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019، لتبلغ نحو 15.5 مليار سهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار سهم في عام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.75%.

وجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الـ531 مليار درهم في نهاية عام 2019.

• 57 مليار درهم قيمة التداولات خلال 2019.