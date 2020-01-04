أسواق الذهب تسجل ارتفاعاً في المبيعات يصل إلى 30%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسواق الذهب ارتفاعاً في مبيعات المجوهرات والمشغولات الذهبية الجديدة، بنسب راوحت بين 20 و30%، بدعم من احتفالات العام الميلادي الجديد وموسم العطلات، والدعم الذي تلقته الأسواق من الأفواج السياحية.

ووصف مسؤولو منافذ بيع لتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، الفترة الأخيرة بأنها من ضمن الأفضل للمبيعات في أسواق الدولة، لمواكبتها احتفالات رأس السنة الميلادية، وموسم العطلات الشتوية، إضافة إلى الدعم الذي تلقته الأسواق من الأفواج السياحية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن مواصلة الذهب تسجيل زيادات سعرية جديدة لم تؤثر في المبيعات، متوقعين استمرار معدلات التحسن في المبيعات خلال الأسبوعين المقبلين، بصرف النظر عن الأسعار.

احتفالات العام الجديد

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب في نهاية يوم أول من أمس الخميس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.5 و2 درهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن موسم احتفالات العام الميلادي الجديد دعم مبيعات المجوهرات والمشغولات الذهبية في الأسواق بنسب راوحت بين 20 و30%، مقارنة بالفترات العادية، وذلك مع ارتفاع معدلات الإقبال على هدايا المشغولات من المقيمين، إضافة إلى نشاط حركة السياح على الشراء.

وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب، أخيراً، لم يكن له تأثيرات واضحة على المبيعات، لكنه انعكس على أوزان المشغولات الذهبية، إذ تركز معظم الطلب على القطع الذهبية الصغيرة.

رواج كبير

من جهته، أكد مسؤول المبيعات في محل «دي دايموند» للمجوهرات، ديليب سوني، أن الأسواق تشهد حالياً فترات رواج كبيرة في مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات، بدعم من احتفالات العام الميلادي الجديد، وموسم العطلات المصاحب لها، إضافة إلى النشاط الكبير الذي تشهده الأسواق في حركة الأفواج السياحية، مقدّراً ارتفاع المبيعات بنسب تراوح بين 20 و30%.

وقال إنه على الرغم من مواصلة أسعار الذهب لارتفاعاتها، فإن ذلك لم يمنع من استمرار الأسواق في تسجيل معدلات ارتفاع في الطلب على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية.

أفضل الفترات

في السياق نفسه، وصف مسؤول المبيعات في محل «ريجي» للمجوهرات، مانجيش باليكرا، الفترة الأخيرة بأنها من ضمن الأفضل لمبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات في أسواق الدولة، وذلك مع مواكبتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وموسم العطلات الشتوية، إضافة إلى الدعم الذي تلقته الأسواق من الأفواج السياحية.

وقدّر نسب الارتفاع في المبيعات بين 15 و20%، تركزت النسب الكبرى منها في المشغولات الذهبية، خصوصاً القطع الصغيرة.

وتوقع باليكرا استمرار معدلات التحسن في المبيعات خلال الأسبوعين المقبلين، بصرف النظر عن الأسعار، بدعم من الأفواج السياحية الزائرة للدولة.

أسعار الذهب

حقّقت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.5 و2 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 184 درهماً، بارتفاع بلغ درهمين، مقارنة بمؤشرات أسعاره الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 172.75 درهماً بزيادة قدرها 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 175 درهماً، بارتفاع بلغ درهمين، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 141.25 درهماً، بزيادة بلغت 1.5 درهم.