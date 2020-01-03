3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 3.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 295 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 44 مبايعة لأراض بقيمة 350 مليون درهم، و251 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 250 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 2.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تلتها مبايعة بـ25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 142 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ11 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، تلتها مبايعة بثلاثة ملايين درهم في منطقة برج خليفة، ثم مبايعة بثلاثة ملايين درهم أيضاً في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بـ23 مليون درهم، وثالثة في القوز الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بثمانية ملايين درهم.