رأس الخيمة تسجل إنجازين جديدين في موسوعة "غينيس" ليلة رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

جذبت رأس الخيمة أنظار العالم خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث نجحت الإمارة في تسجيل رقمين قياسيين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية".

وبحضور مئات الآلاف من الزوار، بما في ذلك السياح القادمين من كافة أنحاء العالم، استمرت عروض الألعاب النارية المذهلة لمدة 13 دقيقة، واستقطبت اهتمام جموع المشاهدين من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، وأهم شبكات البث التلفزيوني حول العالم.

وفي خطوة ترسخ مكانة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2020، حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً مع تسجيلها رقمين قاسيين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية" عن فئتي أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد وأطول شلال من الألعاب النارية، بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من "غينيس للأرقام القياسية"، وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في "غينيس" إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأول بفضل استخدام 173 طائرة من دون طيار PyroDrones™ لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، لاستقبال العالم الجديد عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم لاحقاً إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة، وتم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق مذهل من الألوان والأشكال المبهرة.

أما الرقم القياسي الثاني فكان عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3788.86 متر ، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متر والمسجل في فوكوكا في اليابان. وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن 28 سنتمتر طولاً وبقطر لا يقل عن 3 سنتمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متر لتضمن عرضاً مذهلاً للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.

وبدأ الزوار بالتدفق إلى الموقع الرئيسي للحدث في "جزيرة المرجان"، أبرز وجهات السكن والضيافة التي تطورها "مرجان"، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، في وقت مبكر من المساء، إضافة إلى حضور كثيف في منطقة الحمرا، وشهد الحدث العديد من الأنشطة الموجهة للعائلات بما في ذلك عربات الطعام، وإطلاق تذاكر خاصة بعروض موسيقى الدي جيه، للترفيه عن الزوار وضمان تمضيتهم أوقاتاً رائعة قبل بدء عروض الألعاب النارية.

وللمرة الأولى، استضافت رأس الخيمة حفل العشاء الغنائي الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة الفنانة نجوى كرم، والفنان وليد الشامي.

وقال متحدث باسم اللجنة التنظيمية العليا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة: "نجحت احتفالات رأس السنة الجديدة في جذب أنظار العالم إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبلت مئات الآلاف من الزوار في واحدة من أروع الفعاليات الاحتفالية لاستقبال السنة الجديدة 2020.

ويمثل هذا الحدث تجسيداً لرؤى قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للاحتفال بالعام الجديد، عبر التركيز على نشر قيم المحبة والسلامة والإيجابية من الإمارات، إلى العالم أجمع. وبالإضافة إلى تسجيل عروض الألعاب النارية لرقمين قياسيين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية"، فإننا على ثقة بأن هذا الحدث الكبير سيساهم في تأكيد المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للسياحة وتجارة التجزئة والترفيه في المنطقة، بفضل ما توفره من فرص استثنائية للمستثمرين تجعل منها خياراً نموذجياً للعمل والسكن والترفيه. ونود في هذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع شركائنا وكل من ساهم في النجاح الباهر الذي حققته احتفالات هذا العام".

وتم بث عروض الألعاب النارية والعديد من الأنشطة الأخرى مباشرة عبر الإنترنت، ليشاهدها مليارات الناس حول العالم، بالإضافة إلى البث المباشر من أبرز القنوات التلفزيونية الإقليمية والعالمية.

وجاء النجاح الكبير لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة ثمرة التعاون الوثيق والبنّاء بين العديد من الجهات، بما في ذلك شركة "مرجان"، شرطة رأس الخيمة، المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، غرفة تجارة رأس الخيمة، هيئة الأشغال العامة، شركة "الحمرا" وبلدية رأس الخيمة، وغيرها.

وكانت عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 في رأس الخيمة قد سجلت رقمين قياسيين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية" عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم"، في حين دخلت عروض عام 2018 "غينيس للأرقام القياسية" عن فئة "أكبر ألعاب نارية هوائية في العالم".