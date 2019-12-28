إقبال السائحين على شراء الهدايا يساهم في تحسن مؤشرات أسواق الذهب

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة المشغولات والمجوهرات، بأن شراء سائحين وزائرين للهدايا خلال الفترة الحالية ساهم في تحسن محدود لمؤشرات أسواق الذهب. وتوقعوا ان تسجل مبيعات المشغولات خلال الفترة المقبلة ارتفاعات إضافية مع موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال مدير محل «الجذور للمجوهرات»، موسى سعد، إن «المبيعات سجلت أخيراً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع توجه عدد من السائحين والزائرين لشراء هدايا المشغولات»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن ترتفع مؤشرات الطلب على المشغولات بنسب أكبر خلال الأسبوع المقبل، مع تفضيل عدد كبير من المتعاملين لشراء الهدايا قبيل وخلال احتفالات السنة الميلادية».

واعتبر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، أشوك بويت، أنه «رغم وجود تحسن في مبيعات المشغولات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، إلا أن تسجيل أسعار الذهب لارتفاعات كبيرة أخيراً حد من ارتفاع المبيعات بنسب أكبر وذلك مع تأجيل بعض المتعاملين خصوصاً من المقيمين في الدولة، للشراء ترقباً لعودة أسعار الذهب لتسجيل انخفاضات مناسبة تحفزهم على شراء الهدايا».