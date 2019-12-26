استقرار في أسعار البنزين والديزل خلال يناير المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، استقرارا في مؤشراتها خلال شهر يناير المقبل بشكل مماثل لأسعارها الحالية خلال ديسمبر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 2.24 درهم خلال يناير المقبل بشكل مماثل لأسعاره خلال الشهر الجاري، فيما استقر سعر لتر البنزين «خصوصي 95» عند سعر 2.12 درهم.

وشهد الديزل ثباتا في مؤشراته السعرية ليظل عند سعر 2.38 درهم لليتر خلال شهر يناير المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا وزيادة أو انخفاضات مخزون النفط، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.