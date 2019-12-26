جناح الاستدامة.. حلول واقعية لحماية الأرض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يضم جناح الاستدامة في معرض «إكسبو 2020 دبي» 1055 لوحة شمسية تغطي سقف الجناح الممتد على 130 متراً، يمكنها إنتاج أربعة غيغاوات في الساعة من الطاقة البديلة في السنة، أي ما يكفي من الكهرباء لشحن 900 ألف هاتف محمول.

ويقدّم الجناح تقنيات ري مبتكرة، بما فيها نظام لتدوير المياه الرمادية، ستساعد على تقليص استهلاك الماء بنسبة 75%.

ويمكن لزائري الجناح استكشاف علاقة البشر بالطبيعة، وهوس الإنسان بالاستهلاك المفرط، فضلاً عن تعلم كيفة تغيير الخيارات اليومية لتقليص البصمة الكربونية وأثرها البيئي.

كما يمكن استكشاف المشروعات العالمية المبتكرة التي تتيح حلولاً واقعية لصون وحماية كوكب الأرض من أجل الأجيال المقبلة.

ويتيح الجناح لزوّاره رحلة بين جذور الغابات، إضافة إلى جولة في أعماق المحيطات، ومعاينة عجائب الطبيعة المتضررة.