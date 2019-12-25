تعرف إلى مراكز التسوق التي تطرح تخفيضات تصل 90% ومكافآت في دبي

المصدر: دبي- الامارات اليوم

تبدأ مراكز تجارية في دبي، غدا، في طرح عروض تخفيضات تصل إلى 90%، إضافة لمكافآت وجوائز للمتسوقين ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وتشمل أبرز العروض المطروحة "تخفيضات لمدة 12 ساعة"، والتي تطرحها مراكز للتسوق تتيح للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة غدا ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وذلك في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، ومول الإمارات.

وسيحصل كل شخص ينفق أكثر من 300 درهم في تلك المراكز المشاركة على بطاقة للدخول في السحب على 25 قسيمة بقيمة 10،000 درهم لكل منها، حيث يمكن استخدام هذه القسائم للتسوّق في هذه المراكز خلال فترة المهرجان.

ويتيح مركز دبي مول فرص للمتسوقين بالدخول في السحب على مليون ميل من سكاي واردز، وذلك عند إنفاق أكثر من 350 درهماً ومسح إيصال المشتريات باستخدام تطبيق دبي مول، وسيتم اختيار 5 فائزين بهذه الجائزة خلال المهرجان.